Desasosiego tricolor en Nations League; torneo de pesadilla

Se han jugado tres ediciones y México no ha podido obtener el título.

Llega este torneo y el Tri se desangra. Un sortilegio pesa sobre México cuando se trata de jugar Nations League de la Concacaf y en el horizonte aparece de nuevo.

Esta vez al menos, no tiene a su verdugo habitual, Estados Unidos, que lo ha echado vergonzosamente de las tres ediciones que se han jugado.

México, siempre considerado el patriarca de la Concacaf, ha empezado a flaquear cuando juega Nations League desde 2019 en que se instauró este formato.

La sustancia que da forma a la rivalidad en el futbol es dejar heridas hondas y Estados Unidos lo hace con el Tri desde 2019 cuando le ganó la primera vez.

El Tri era dirigido por Gerardo Martino que luego de perder Nations League, cayó en Copa Oro y eliminatoria con el acendrado rival de zona. Eso le marcó una ruta de fracaso.

Para 2023 apareció Diego Cocca en el banquillo y la experiencia fue igual de deleznable. Goleado 3-0, en Las Vegas y tras apenas siete partidos de trabajo, fue despedido sin prudencia.

Si me hubieran dejado al menos un año de trabajo y no siete partidos las cosas serían diferentes. Se perdió Nations League y con eso fue suficiente para sacarme. Aceptaría que falló mi proyecto, pero no lo dejaron”.

Y el año pasado con Jaime Lozano se perdió de nueva cuenta pero en semifinales, no le costó el puesto, pero le cortó aire para la Copa América.

Panorámica del estadio Azteca.

ARGENTINA, PARA REABRIR EL AZTECA

El Estadio Azteca sigue en su plan de remodelaciones y la fecha de entrega marca que en enero de 2026 pudiera estar listo para reabrir sus puertas.

Por ende, la Selección Mexicana planea hacer un jolgorio y alegrar a sus aficionados con un partido amistoso contra la campeona del mundo, la Selección argentina.

Aprovechando los lazos afectuosos entre federaciones, se planea que Argentina con Lionel Messi sea la encargada de abrir de nuevo la cancha.

El costo no será sencillo, pues Argentina cobra 6 millones de dólares por jugar, dependiendo la cancha, el país y la logística.

En este caso, el Tri está dispuesto a desembolsar esa cantidad para que la reinauguración del Estadio Azteca sea pletórica.

Además del gasto por los honorarios de la Selección albicelestes, se contempla que se le pagara el hospedaje, comida y demás eventualidades que surjan cuando estén en Ciudad de México.

BRASIL, EL PLAN B

Si por cualquier circunstancia, Argentina no puede venir a México con sus estelares, la Femexfut tiene un plan B.

Ése sería Brasil, que por ahora está cobrando cuatro millones de dólares.

Ambos equipos son del agrado del Tri para agasajar a sus aficionados, ya que la historia tiene nexos muy grandes con ellos. Pelé fue campeón del mundo con Brasil en 1970 y Diego Armando Maradona con Argentina en 1986 en esta emblemática cancha.