El peso mexicano se ‘levantó’ al recuperarse de un mínimo de casi dos años, luego de que Ricardo Monreal, el próximo líder de Morena en la Cámara Baja, anunció que la propuesta de reforma al Poder Judicial no se precipitará en el Congreso.

“La presidenta electa (Claudia Sheinbaum) ha sugerido al grupo parlamentario que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta”, declaró Ricardo Monreal el martes a la prensa, tras una reunión entre legisladores con la virtual mandataria.

El peso subía un 1.5 por ciento a 19.46 unidades por dólar, este miércoles, superando a las 16 principales monedas que analiza Bloomberg, incluso cuando los mercados se volvieron reacios al riesgo antes de conocerse los resultados de importantes empresas estadounidenses. La moneda cayó en las últimas semanas ante el temor de los inversionistas por la propuesta de reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador, que podría mermar la independencia de los jueces y eliminar los controles al poder del partido gobernante.

El plan incluye reemplazar a todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia por magistrados elegidos por voto popular, justo cuando el partido gobernante goza de un fuerte apoyo popular.

Monreal Ávila dijo que, aunque un nuevo Congreso dominado por Morena inicia sus labores el 1 de septiembre, eso no significa que la reforma judicial será aprobada de inmediato. Aseguró que se va a cuidar todo el proceso legislativo y que no habrá prisa y habrá diálogo para buscar el mejor entendimiento en la Cámara.

A pesar del repunte de hoy, el peso mexicano sigue 13 por ciento más débil en lo que va del año, el peor desempeño entre las principales divisas. También se ha visto afectado por una liquidación global de operaciones del carry trade.