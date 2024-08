Los senadores Araceli Saucedo y José Sabino Herrera descartaron que sumarse a la fracción parlamentaria de Morena se trate de una traición hacia el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y aseguraron que se trata de trabajar por las izquierdas del país.

El senador Óscar Cantón Zetina informó que ambos legisladores saltarían del PRD a Morena: “Bienvenidos a la Cuarta Transformación los senadores Araceli Saucedo y Sabino Herrera. Primero es la Patria y después los partidos”

Ante esto, la senadora Araceli Saucedo descartó temer una expulsión del PRD, pues “no hay partido, ha cumplido una etapa de 35 años de historia, de haberle aportado a México lo más importante que tenemos la democracia que se instala, se ha cumplido con esa etapa”.

“Nosotros cumplimos hasta el último momento con nuestro partido. También es reconocer las mayorías, reconocer también este resultado del 2 de junio, ahí está la pérdida de nuestro registro a nivel nacional”, aseveró.

Agregó que trabajará para “abrazar las izquierdas en el país”.

Por su parte, el senador José Sabino Herrera señaló que aunque la gente votó por él como opositor de Morena, las alianzas se acabaron luego del 2 de junio, día de las elecciones en el país.

“Yo le he dado mucho a mi partido, él me ha dado bastante, ya estamos en paz. Tuvimos un acercamiento con el compañero, hoy coordinador de Morena (Adán Augusto López), juntos en el PRD, amigo de la familia, amigo de mi padre, trabajamos siempre de la mano de Andrés Manuel (López Obrador)”, dijo.

“Para mí no es nada nuevo identificarme con Morena, voy a trabajar por los tabasqueños. Quiero que sepan que no hay de por medio nada, no Judas, hay trabajo por México”, agregó el senador.



Sheinbaum da la bienvenida a Morena a perredistas

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida a los senadores Araceli Saucedo, de Michoacán, y a José Sabino Herrera, de Tabasco, que se unieron a la fracción parlamentaria de Morena.

“La fracción es de 66 compañeros y compañeras; darle la bienvenida a esta histórica fracción parlamentaria a Araceli Saucedo de Michoacán y a José Sabino Herrera de Tabasco. Esto hace que la fracción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadoras, histórico”, celebró Sheinbaum.

Además, la presidenta electa de México indicó que espera que con la resolución que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Morena y aliados cuenten con 85 senadores.

“Y de nuestro movimiento, hay que esperar la resolución del Tribunal Electoral, pero por lo que salió en la propuesta, en el proyecto, seríamos 85 senadores y senadoras de nuestro movimiento”, señaló.

Pese a la llegada de los senadores del PRD a Morena, la 4T necesita un legislador más para lograr la mayoría calificada en el Senado, que exige 86 de 128. Si se cumple este escenario, las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la del Poder Judicial, podrían ser aprobadas sin alguna oposición.