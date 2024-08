Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos han llegado a un momento de máxima tensión. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que la relación con el embajador de EE UU, Ken Salazar, está “en pausa”, luego de las abiertas críticas del diplomático a la reforma judicial impulsada por el oficialismo. López Obrador ha señalado que, si bien no se trata de una ruptura con el Gobierno de Joe Biden, las relaciones se restituirán hasta que Washington dé muestras de que respetará la soberanía de México. “Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo”, ha precisado en conferencia de prensa. “¿Cómo le vamos a permitir al embajador que él opine que está mal lo que estamos haciendo? No vamos a decirle que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla”, ha agregado. Horas después de las declaraciones del presidente, Salazar divulgó en redes la respuesta a una nota diplomática enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El oficio, del 23 de agosto, señala que EE UU reafirma su “máximo respeto por la soberanía de México”. Además, precisa que, si bien el Gobierno estadounidense “apoya el concepto de la reforma judicial”, persiste la preocupación de que la elección popular de juzgadores “no aborde la corrupción judicial ni fortalezca a la judicatura”.

López Obrador ha afirmado este martes que también están en pausa las relaciones con el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, que de igual modo expresó preocupación en torno a la reforma al Poder Judicial en días pasados. “Qué casualidad que, al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada [de EE UU], lo hacen los canadienses, que es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá, ese Estado asociado, juntos”, ha criticado. El presidente ha señalado que EE UU y Canadá “tienen que aprender a respetar la soberanía de México”. “No es cualquier cosa”, ha comentado, “porque nosotros no vamos a darles consejos allá ni a decirles qué está bien y qué está mal, entonces queremos que sean respetuosos, que haya una relación recíproca en cuanto al respeto a las soberanías”.

La semana pasada, el embajador Salazar declaró que la reforma judicial, que propone que todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean electos en las urnas, “representa un riesgo para la democracia en México” y pone en riesgo la integración económica de Norteamérica. López Obrador criticó la “política prepotente” y la “burda actitud intervencionista” de Washington. Salazar quiso suavizar sus comentarios y ofreció un diálogo con el Gobierno mexicano. Pero tanto López Obrador como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que tomará posesión del cargo en poco más de un mes, rechazaron el ofrecimiento, con el argumento de que se trata de un asunto que únicamente corresponde dirimir a los mexicanos.

La pausa en las relaciones con EE UU es un capítulo más en la escalada de los disensos. “La relación continúa, pero ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa con la embajada”, ha reiterado López Obrador en la Mañanera de este martes. “Es nada más que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron”, ha subrayado. El mandatario ha precisado que es “muy amigo” de su homólogo estadounidense, Joe Biden, y que con el embajador Salazar se han tejido “muy buenas relaciones, muy constructivas”, pero ha cargado contra el Departamento de Estado de EE UU, al que señala como responsable de intervenir en los asuntos de los países de Latinoamérica.

López Obrador ha insistido en que, mientras él sea presidente (cederá el poder el 1 de octubre), no permitirá que otros países violen la soberanía mexicana y la Constitución. “Que haya una aclaración de parte de ellos [EE UU y Canadá], que expresen que, en el asunto de la Constitución de nuestro Gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro Gobierno legal y legítimamente constituido, tienen que ser respetuosos”, ha pedido. La reforma judicial está en vísperas de ser aprobada, la próxima semana, por la nueva integración de la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados del PT y PVEM tienen mayoría calificada para modificar la Constitución sin contrapesos desde la oposición.