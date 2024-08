¿Cómo fue el paso de Sven-Göran Eriksson en Selección Mexicana?

Este lunes se dio a conocer el fallecimiento del entrenador sueco Sven-Göran Eriksson, a los 76 años, quien tuvo un paso fugaz por la Selección Mexicana en una época complicada para el representativo nacional, de cara al Mundial de Sudáfrica 2010, por ello, vale la pena conocer cómo fue la época del técnico escandinavo al frente del Tri.



ASÍ LE FUE A SVEN-GÖRAN ERIKSSON EN EL TRI

Sven-Göran Eriksson llegó a la Selección Mexicana en 2008, después de que se hiciera oficial la destitución de Hugo Sánchez como técnico nacional, arribando al banquillo tricolor tras ser el único estratega extranjero que había comandado a la selección de Inglaterra, después de su reconocido paso por clubes italianos e ingleses, con los que obtuvo prestigio internacional.

A pesar de tener muy buenas credenciales, el paso de Eriksson por la Selección Mexicana estuvo marcado por una complicada eliminatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010, donde estuvo cerca de quedarse fuera del Hexagonal final de la Concacaf, avanzando como segundo lugar de grupo y ya en esa instancia fue derrotado por Estados Unidos y Honduras en 2009.

Dichas derrotas en el proceso mundialista, condenaron a Sven-Göran Eriksson, viendo finalizada su etapa en el banquillo del Tri, dando paso a la segunda gestión de Javier Aguirre, quien llegó para reconducir el rumbo y finalmente llevar a México a una nueva Copa del Mundo, misma que también terminó dirigiendo el ‘Vasco’.

SVEN-GÖRAN ERIKSSON DEJO FUERA DEL TRI A CUAUHTÉMOC BLANCO

El paso de Sven-Göran Eriksson por la Selección Mexicana, también estuvo marcado por un acontecimiento en particular, la salida de Cuauhtémoc Blanco del conjunto tricolor, debido a que cometió una indisciplina que no pasó desapercibida para el entrenador sueco, quien decidió no volver a convocarlo durante su gestión.

El señor Eriksson era un caballero. Muy educado. Era un gentleman el viejo. Muy propio, respetuoso con el jugador. Muy militar en la disciplina… por eso lo del ‘Temoc’. No llegó a dormir (Cuauhtémoc Blanco). Y el viejo no permitía eso. Dio permiso durante el día, la cita era en la noche, y no llegó. Así nada más, no hay que darle vueltas. Entonces (Eriksson) dijo ‘se va’”, comentó Francisco Ramírez, quien fuera auxiliar de Eriksson en el Tri.

Aunque después de que Sven-Göran Eriksson fuera removido de su cargo y bajo el mando de Javier Aguirre, el ahora gobernador del Estado de Morelos, terminó regresando a la Selección Mexicana e incluso disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo el último de su carrera.

NÚMEROS DE SVEN-GÖRAN ERIKSSON AL FRENTE DEL TRI

– 13 partidos dirigió a la Selección Mexicana

– 6 duelos ganados

– 1 empate

– 6 derrotas sufridas al frente del Tri