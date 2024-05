Cuando uno mira a Luis Fonsi, no solo ve al cantautor que ha ganado cinco Grammys Latinos, 12 premios Billboard de Música Latina, 17 Premios Juventud y siete Premios Guinness. Tampoco es solo el autor del éxito Despacito. Uno ve al padre, hermano, marido, hijo y amigo. En Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (San Juan, Puerto Rico, 45 años), la parte creativa y la parte humana sobresalen a la par. Durante esta entrevista en el ático del hotel Royalton Park Avenue de Nueva York, se muestra humilde, tranquilo y cercano, siempre sonriente, a pesar de su apretada agenda. Está de paso por la ciudad para presentar su onceavo disco, El viaje, que vio la luz el pasado 17 de mayo, coincidiendo con la celebración de sus 25 años sobre los escenarios.

En el nuevo disco, el cantante puertorriqueño experimenta con diversos géneros, incluyendo bachata, pop latino, baladas románticas y, no podía faltar, reguetón. En 2017 lanzó Despacito junto a Daddy Yankee, la canción que se puede llegar a decir que globalizó el estilo. Varios años después de que su gran hit pusiera al mundo entero a bailar, sigue siendo un fenómeno: es el segundo video musical más visto en la historia de YouTube, con 8.446 millones de visualizaciones.

Pregunta. Este onceavo disco coincide con la celebración de tus 25 años de carrera, ¿cómo ha sido este viaje?

Respuesta. Ha sido un viaje bonito porque he tenido la oportunidad de crecer de forma natural, no forzada, desde ese primer disco que grabé cuando todavía estaba estudiando en la universidad. Miro hacia atrás y sonrío, así que es una celebración.

P. Se trata de un viaje existencial a lo largo de ciudades como Roma, San Juan, Santa Marta, Marbella, Medellín, Buenos Aires, Río…

R. Es un viaje que representa 25 años de haber atravesado las etapas más importantes de mi vida siendo cantante. Mi manera de decir gracias es celebrándolo evocando lugares de paso que han sido representativos a lo largo de mi trayectoria. Las canciones no son un homenaje a esas ciudades porque no es un viaje literal, sino emocional.

P. Pero si tuviera que elegir un destino…

R. Tiraría para mis sitios, siempre me voy a ir con San Juan. Yo soy playero, para mí vacaciones son sinónimo de playa. Me siento más cómodo allá donde haya olor a mar.

P. ¿Cómo recuerda su comienzo?

R. Me marcó muchísimo el primer disco, las primeras entrevistas, los primeros viajes. Me recuerdo de jovencito con la guitarra, lleno de ilusión, con un disco bajo el brazo, tocando puertas, dándome a conocer. No tengo un apellido conocido, no vengo de una banda famosa… Empecé desde abajo. Me preguntaban en las entrevistas: “¿y tú qué?, ¿quién eres?, ¿de dónde sales?”. Me fui ganando mi espacio, canción a canción, disco a disco, gira a gira.

P. En este disco hay colaboraciones con grandes estrellas internacionales como Carlos Vives, Jay Wheeler, Omar Montes y Laura Pausini, con quien cantas Roma. ¿Cómo ha sido grabar con ella?

R. Trabajar con Laura es un regalo, es puro amor. La conocí hace ya más de veinte años, muy al comienzo de mi carrera y es una de mis mejores amigas. Es una persona honesta, espontánea, divertida, profesional. Esta canción la escribí para ella. Quería hacer un dueto que sonase moderno, pero que contuviera la esencia clásica de las grandes power ballads de hace 25 años. Fue un reto porque no sabía si le iba a gustar; tuve que escribir la canción, grabarla y presentársela. Por suerte se conectó a la canción. Es la segunda canción que grabamos juntos, la primera fue en el 2008, pero nunca fue single.

P. ¿Qué es lo mejor de su vida como músico?

R. Lo mejor es conocer gente y que mi música forme parte de la vida de las personas. Me han dicho “Me casé con la canción Llegaste tú” o “No me doy por vencido es una canción que me ayudó a sobrepasar un momento difícil”. Eso es muy bonito.

P. En alguna ocasión ha expresado que la peor parte de tener que viajar tanto es perderse capítulos de la vida de sus hijos.

R. Lo máximo que he pasado sin verlos ha sido mes y medio o dos meses. En los veranos me los llevo a España conmigo, mientras estoy de gira o grabando La voz, pero durante el año académico no me los puedo llevar de Miami.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de ser padre?

R. Yo tengo alma de niño, así que me conecto mucho con ellos. Son creativos, curiosos, graciosos… Y me encanta vivir sus etapas. De un día para otro crecen. Cuando regreso de un viaje mi hijo habla diferente, usa otro vocabulario, tiene gustos distintos… Trato de gozarme cada momento con ellos porque siento que el tiempo pasa muy rápido.

P. En marzo publicó un libro infantil bilingüe y en rima, Amigos extraordiRANArios.

R. Habla de Blu, un osito que viaja a Puerto Rico y conoce a una rana, que es nuestro coquí (nombre que se le da a unas ranas arborícolas nativas boricuas) y juntos emprenden una aventura por El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de Estados Unidos. La historia tiene mucho que ver conmigo y obviamente como padre de dos niños jovencitos. Fue un proyecto muy bonito.

P. La gira de El viaje empezará en verano y seguirá hasta final de año, ¿qué planes tiene después?

R. El año que viene se estrena mi primera película. Es una comedia romántica que se titula Say a little prayer. No era algo que estuviera buscando, pero cuando el director me mandó el libreto me gustó y me identifiqué con el papel. Me pareció un buen comienzo. A mí me apasiona la actuación. En el 2015 participé en una obra de Broadway por una temporada, Forever tango, y me encantó la experiencia. El teatro me da una adrenalina muy similar a los conciertos, porque es estar en vivo encima de un escenario.

P. ¿Cómo afronta los momentos críticos y difíciles, los momentos de miedo?

R. Recurro a mi familia. Me crie en un ambiente muy familiar, muy de estar juntos e incluso todavía, si tengo un fin de semana libre, lo paso siempre con mis dos hermanos y sus hijos. También nos vamos de vacaciones toda la familia junta. Para mí el apoyo familiar lo es todo.

P. ¿Se posiciona políticamente?

R. Trato de mantenerme al margen, pero nunca he sido fanático de Donald Trump. No me gustó la manera en la que se expresó en Puerto Rico, me parece que fue irrespetuoso lo que hizo. No sé lo que va a pasar, no tengo idea de qué está pasando.

P. Profesionalmente, ¿qué es lo más importante?

R. Seguir manteniendo la conexión con el público, que siga creciendo conmigo. El mundo de la música gira y cambia continuamente, lo que se escuchaba hace un año ya no se escucha… Me gusta tener que esforzarme por mantenerme vigente, por eso le doy mucha importancia a los conciertos. Ahora puedo celebrar esos 25 años de evolución musical sobre el escenario y ofrecer un buen show en vivo. Aunque también te digo que me quedan muchas canciones por escribir y muchos escenarios por pisar.

P. ¿Planea quedarse a vivir en Miami?

R. Miami está como a medio camino de mi casa, Puerto Rico, y es también la puerta al mundo latino. Allí es donde escribo y grabo… Y ahora también es donde viven mis padres y mis hermanos, además de mis hijos, que nacieron aquí. Así que ni modo. Aquí me quedo.