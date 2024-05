Jordi Cortizo ve a Monterrey y Cruz Azul como candidatos al título

Los Rayados de Monterrey afinan trabajos para la Semifinal de Ida contra Cruz Azul, serie en la que, si bien llegaron tras derrotar a Tigres, aún les queda mucho por dar. El volante mexicano Jordi Cortizo recalcó que vencer a los felinos fue un paso importante, pero resta todavía torneo para disputar el título, en una lucha donde ve a La Pandilla y La Máquina como candidatos.

Yo veo a Cruz Azul como un gran rival, creo que es uno de los equipos que destacó mucho este torneo, se le ve bastante bien. Yo creo que es imposible decir que ninguno de los cuatro que están no es candidato porque son los cuatro mejores equipos que están en Semifinales, por algo están ahí, entonces cualquiera puede llevarse el título, nosotros tenemos mucho que hacer por este campeonato, lo queremos a muerte”, comentó Cortizo.

El mediocampista de Monterrey, destacó la felicidad que generó eliminar a Tigres e el Clásico Regio de los Cuartos de Final, sin embargo, reiteró que aún no han ganado nada y les queda camino por recorrer en esta temporada.

Muy bien, muy contentos. Sabemos que es un gran paso internamente para nosotros, que este tipo de partidos son los partidos que necesitábamos ganar y entonces estamos muy contentos, pero bueno, como lo dije el otro día, al final de cuentas no hemos ganado nada”, agregó.

Por otro lado, el exjugador de Puebla mostró su inconformidad en ser relevo y no titular en el cuadro comandado por Fernando Ortiz, aunque consciente de que en cualquier momento puede aportar para bien en el equipo.

No, no estoy para nada a gusto y creo que la gente que sabe de futbol puede entender el revulsivo, no sabía cómo llamarlo porque cuando me tocó de titular creo que lo hice bastante bien, participé en todas las primeras jornadas y cuando me ha tocado entrar medio tiempo ni siquiera lo cuento como revulsivo porque creo que es bastante tiempo”, mencionó,

Cuando me toca entrar en cambio doy la mejor cara de mí, por lo mismo, para seguir ganando un lugar y para seguir aportándole al equipo. Entonces, al final de cuentas, en estas instancias, si son cinco minutos a noventa o lo que toque estar, hay que darlo todo porque no sabemos qué jugada pueda marcar el ritmo de partido”, finalizó.