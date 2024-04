¿Corren riesgos las candidatas?

No necesitas ir a Chiapas para toparte con un grupo de personas, con máscara o sin máscara, que detienen tu automóvil para pedir ayuda, generalmente dinero.

Aquí cerca, en la carretera a Cuernavaca, sucede con frecuencia. Incluso han llegado a tomar las casetas de cobro de la autopista. Visto de ese modo, no debería preocupar que un grupo enmascarados haya interceptado el automóvil en que viajaba Claudia Sheinbaum en un apartado pueblo de Chiapas: Motozintla. Se quejaron del gobierno, lamentaron que no han sido atendidas sus necesidades, dijeron que la comarca se ha convertido en un lugar violento por el choque de grupos de narcotraficantes, le pidieron que no los olvide cuando llegue a la Presidencia y la dejaron que continuara su viaje. Uno de ellos dijo que no son fifís. Claudia en ningún momento se arredró; demostró ser una mujer de mucho temple, respondió al saludo y su automóvil siguió su marcha. Había personas del programa Latinus cerca. Más tarde comentó que fue algo muy raro lo que sucedió. El presidente López Obrador dijo que fue un montaje de Latinus.

Le espantan gente a Xóchitl

Por su parte, Xóchitl Gálvez asegura que la delincuencia organizada y los opositores bloquearon la asistencia de seguidores a sus mítines en Chiapas. “Amenazaron al transportista y le dijeron, como dicen aquí los compañeros: ‘aquí manda el crimen’”. Los mítines de Tapachula y Huixtla se vieron con muy poca asistencia. En esa región del país no tiene muchos seguidores; en cambio, un alto porcentaje de familias son beneficiarias de los programas de la 4T, así que las sillas vacías podrían explicarse de otro modo.

La vigilancia

Las dos candidatas y el candidato presidenciales reciben protección de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los acompañan elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, no hicieron nada para impedir que los encapuchados se acercaran al automóvil en el que viajaba Claudia ni desbloquearon el transporte para que asistiera gente a los mítines de Xóchitl. Estamos a cinco semanas de las elecciones del 2 de junio, no sale sobrando que estrechen la vigilancia. Ha habido desafortunadas agresiones contra abanderados de distintos partidos. Conmovió a la opinión pública nacional el asesinato de Gisela Gaytán, la aspirante de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Guanajuato.

TikTok, ¿y si emigra a México?

El presidente Biden promulgó una ley, previamente aprobada por el Congreso, que obliga a la compañía china TikTok a vender su negocio a intereses estadunidenses o afrontar un veto que le impediría seguir operando. Tiene un plazo ByteDance –es la razón social de TikTok– de nueve meses para acatar el mandato legal si quiere evitar que la plataforma sea prohibida en Estados Unidos, donde tiene alrededor de 170 millones de usuarios. TikTok respondió que la legislación es inconstitucional y, por tanto, irá a tribunales para defenderse. La iniciativa fue aprobada en el Senado por 79 votos a favor y 18 en contra, y en la Cámara de Representantes por 360 a favor y 58 en contra. El billonario Zhang Yiming es el principal accionista de la compañía. Bloomberg estima su fortuna personal en 42 mil 300 millones de dólares. Debería cambiar de estrategia y quitarse de preocupaciones. Que se instale en México; aquí, con un buen billete consigue que un juez federal, magistrado o ministro de la Suprema Corte le dé un amparo para continuar funcionando.

Ombudsman Social

Asunto: la rencarnación

Aunque es poco relevante, creo que vale la pena hacer la precisión de que la reina Isabel II fue coronada en 1949, 23 años antes de que Hernández Juárez asumiera el cargo de líder del sindicato de telefonistas. Un saludo.

José Moreno/Cuernavaca

R: Eso ocurrió en su primera rencarnación; va en la segunda. (Jeje). Gracias por seguir mi trabajo.

Twitterati

Ya casi termina el sexenio y nunca nos convertimos en Venezuela ni el dólar está a 30 pesos; AMLO no le cumplió a la oposición.

@Moises

X: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: [email protected]