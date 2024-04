Ronald Araujo responde a Gündogan: ‘tengo códigos’

By

El uruguayo respetó sus valores tras lo comentado por su compañero del Barcelona. No se siente responsable de la eliminación en Champions. Y se centra en el Real Madrid

Ronald Araujo, jugador del Barcelona, prefirió no contestar a su compañero Ilkay Gündogan, después de que este comentara que la expulsión del central uruguayo mató a su equipo en la derrota contra el Paris Saint-Germain en la Champions League, y reconoció estar “triste” por esa eliminación en los cuartos de final, pero con ganas de “revancha” en LaLiga ante el Real Madrid, en el Clásico del domingo.

“Prefiero guardarme lo que pienso. Tengo códigos y valores que hay que respetar”, señaló Araujo a la prensa, sobre qué opinaba de la crítica de Gündogan a su expulsión (“En ese tipo de jugadas, tienes que tener claro que llegarás al balón. Si no, darle la oportunidad a nuestro portero. Tantos minutos con diez, te mata”).

Y negó sentirse “responsable” de la derrota. “Responsable no me siento. Condiciona el partido, más cuando tu equipo se queda con diez. Pero hay muchas cosas en el contexto del partido además de esa expulsión. Estoy de verdad agradecido a la afición, que gritaba mi nombre cuando me echaron”, manifestó.

Además, reconoció estar “triste” por lo sucedido y por la eliminación. “Queríamos clasificarnos. Lo teníamos en nuestra mano y hay tristeza. Era una jugada que era 50-50. Si el árbitro no la cobra, no pasa nada. Pero si la pitaba, me tenía que expulsar. Como ‘culer’, duele”, se sinceró.

No obstante, se centra en el Clásico liguero del domingo contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. “Tenemos una revancha. El Real Madrid es nuestro mayor rival y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Vamos a ir con todo el domingo”, aseguró.

“El Madrid tiene días para descansar y llegará bien. Nosotros tenemos que pelear por LaLiga hasta el final. Si ganamos, recortaremos puntos. Hay opciones matemáticas y tenemos que luchar”, añadió el central uruguayo.

Preguntado por su renovación, comentó que “la verdad es que va bien”. “El club ha iniciado conversaciones con mis agentes. Estamos pensando en estos partidos y en lo que queda la temporada. Y cuando acabe la temporada, se sentarán a hablar”, señaló Ronald Araujo.

“Siempre se habla de futuro y de las propuestas. Cada año va a ser así, pero estoy contento en Barcelona, mi familia está feliz. Cuando salgo lo soy todo y quiero que el Barça vuelva a ser el Barça de siempre. Y hasta el final siempre voy a luchar a muerte por esta camiseta”, añadió.