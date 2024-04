Francia descarta ‘amenaza’, pero tiene un ‘plan B’ para inauguración de París 2024

By

La ministra francesa de Deportes y Juegos Olímpicos, Amélie Oudéa-Castéra, aseguró este miércoles que tienen listo un “plan B” para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París-2024, prevista a orillas del Sena, y descartó una “amenaza terrorista” actualmente.

Seguimos con la vigilancia necesaria la amenaza terrorista. Actualmente, no hay ninguna amenaza en el plano terrorista contra los Juegos Olímpicos y Paralímipicos”, aseguró Oudéa-Castéra en la cadena France 2.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron decretó el nivel máximo de alerta -“urgencia atentado”- tras el ataque del 22 de marzo reivindicado por el Estado Islámico (EI) contra una sala de conciertos cerca de Moscú, que mató a 144 personas.

Preguntada sobre la existencia de un plan alternativo para la ceremonia de apertura de la cita olímpica, prevista el 26 de julio, la ministra francesa aseguró que el evento a orillas del Sena, en el corazón de París, era su “plan central”.

Creo que hay que respetar la discreción. Que no hablemos de ello, de un plan B, no significa que no lo tengamos previsto”, agregó.

Un ensayo general sobre la ceremonia de apertura en el Sena tendrá lugar el 17 de junio, justo después de otro preliminar el 27 de mayo.

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, aseguró el 25 de marzo que Francia “estará lista” para garantizar la seguridad. Varios países enviarán soldados para reforzar durante la cita olímpica.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están previstos en Francia del 26 de julio al 8 de septiembre y se esperan al menos 10 millones de espectadores.