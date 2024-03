Xóchitl y Alito pelean por el dinero de campaña

By

No es sólo el resultado de la encuesta de uno de los principales diarios opositores, al que suponían aliado incondicional, lo que genera desánimo en el equipo de Xóchitl Gálvez. Ha salido a la superficie lo que difícilmente se ocultaba: un pleito por el dinero. Xóchitl se quejó en Canacintra y otros foros de la falta de recursos, puso como ejemplo que sólo cuenta con mil 500 espectaculares en todo el territorio nacional y requeriría que fueran 10 veces más, ya que, según sus palabras, enfrenta una elección de Estado. Anunció una colecta popular a partir de 10 varos para financiar sus actividades. El líder del PRI, Alito Moreno, respondió indignado: en los primeros 19 días de campaña su partido ha aportado 65 por ciento de los recursos prometidos. Claro, no todo es para Xóchitl, sino para los candidatos en su conjunto y hay que distribuirlos. Ese porcentaje representa aproximadamente mil 600 millones de pesos. ¿Quién está mintiendo? Los desencuentros de Xóchitl y Alito son frecuentes. Cabe recordar que los recursos no son de los partidos ni de los candidatos, son los subsidios que les asigna el Instituto Nacional Electoral.

La guerra sucia

Mario Delgado se reunió con Íñigo Fernández, director de Políticas Públicas para México y América Latina de Meta (Facebook y Instagram), en torno al tema de la guerra sucia. La empresa, comenta Mario, se comprometió a realizar una investigación. Expuso a Íñigo –seguramente ya lo sabía, pero no ha atendido el tema– que la derecha está utilizando las plataformas digitales como un instrumento para difundir noticias falsas, ataques y tratar de desinformar a la población para que no ejerza de manera libre el derecho político al voto. El presidente de Morena llevó pruebas de la creación de páginas con pautas millonarias que difunden contenidos calumniosos y que al cabo de unos días desaparecen. Se trata de entre 50 y 60 videos que están siendo pautados constantemente. Íñigo ofreció hacer una investigación (en Estados Unidos el Senado ya hubiera citado al mismísimo Mark Zuckerberg). Vamos a esperar los resultados de Facebook, de Instagram y vamos a estar en comunicación permanente con ellos. Siempre nosotros promoviendo la libertad de expresión, pero denunciando cuando hay una acción que no es auténtica, expresó Delgado. También busca una reunión con la gente de Twitter (hoy X). Vadría la pena echarle un ojo a TikTok.

La felicidad

A principios de mes hicimos un sondeo de opinión con la pregunta ¿eres feliz? El Inegi había dado a conocer el resultado de un estudio que mostró que el pueblo mexicano es dichoso. Participaron en nuestro sondeo 3 mil 232 personas y 75 por ciento respondió en el sentido de que sí es feliz. Una investigación en la que participaron Gallup, Oxford Wellbeing Research Centre, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU y el Consejo Editorial del Informe Mundial de la Felicidad, con motivo del Día Mundial dedicado a ese inasible estado del alma (20 de marzo), lo confirma. México es el país más feliz de América Latina mientras que Finlandia es el más dichoso del mundo.

Ombudsman social

Asunto: Cuauhtémoc y Andrés Manuel

Dos apuntes: 1. Me parece que Cuauhtémoc Cárdenas nunca entendió que fue muy relevante en el movimiento de izquierda en México y en su tránsito a la democratización de la vida pública, mientras AMLO es un personaje de dimensiones históricas y el líder social más importante de este país en décadas, además de ser Presidente. Grandes diferencias. 2. ¿A los guarros cobardes y montoneros ahora se les llama jefes de logística?

Pablo Torres Hezel

