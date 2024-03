¿Eugenio Derbez está vetado de Televisa sí o no? A la fecha, el comediante de la Familia P.Luche considera que las puertas de la empresa están cerradas para él.

El actor fue el ganador como mejor actor en la XLIX entrega de las Diosas de Plata por su papel como el maestro Sergio en Radical. Ha crecido su carrera en Hollywood luego de su paso por la televisión mexicana y su influencia es tal que incluso afirma que recibió propuesta para ser candidato presidencial en México.

Durante la alfombra roja de Diosas de Plata, el productor habló con medios de comunicación sobre el presunto veto con la empresa, el cual ha sido negado por Televisa.



¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre el veto con Televisa?

Eugenio Derbez afirma que no busca crear polémica, pero recordó su situación con Televisa: “Sí, sí estoy vetado, mira ellos dicen que no estoy vetado públicamente, pero si tú te fijas, por ejemplo, Radical que acabo de hacer promoción, que sale en ViX, que fue una película de video cine, no fui a Hoy ni a ningún noticiero ni programa de Televisa nos cancelaron faltando 6 horas, eso habla…”

Entre risas, el actor destacó que no se encuentra preocupado por ese tema: “Yo les dije a los de ViX ‘sí estoy vetado’, pero nomas que no lo quieren aceptar. Pero, ¿tú crees que me preocupa? Nos fue muy mal en taquilla, caray”.



¿Por qué vetaron a Eugenio Derbez?

El actor también fue cuestionado sobre el motivo de su presunto veto con Televisa, a lo que respondió que ignora la razón, pero intuye el motivo: “creo que venía desde antes de lo del Tren Maya, qué sé yo”, dijo mientras hacía un signo de silencio con su boca.

El 30 de marzo del 2022, Eugenio tuvo una entrevista con Paola Rojas donde habló sobre su postura sobre el Tren Maya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador organizó una plática para dialogar con famosa sobre el impacto del tren, tras la cancelación, el actor explicó por qué rechazó la invitación a dialogar en la ciudad de México

Eugenio Derbez destacó que no confirmó su presencia en dicha junta, porque se encontraba en la grabación de una película que no podía abandonar.

“Tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses y no puedo estar en la Ciudad de México… Físicamente, me era imposible asistir”, destacó.