En CDMX, la mayor apuesta opositora.

A diferencia de lo que sucede en la contienda por la Presidencia, donde no hay convicción generalizada de los opositores respecto a la viabilidad triunfal de Xóchitl Gálvez (sino todo lo contrario), en la batalla por el Gobierno de la Ciudad de México sí hay una disposición del antiobradorismo de apostar lo más que pueda en busca de derrotar a Clara Brugada.

Las expectativas encabezadas por el panismo patrimonialista de Santiago Taboada se nutren de la estimación de que hay segmentos de la clase media capitalina que están desde molestos hasta irritados por medidas y declaraciones del presidente López Obrador y que se producirá un importante voto de castigo que principalmente sería captado por los candidatos de la cardiocoalición (Corazón y Fuerza por México).

También consideran los pripanistas (el PRD es meramente testimonial) que en las filas del morenismo y sus aliados no hay unidad sólida, sino apariencias no siempre bien montadas y una serie de pleitos, intrigas y jaloneos entre grupos y entre integrantes de los círculos cercanos a Brugada que pueden propiciar derrotas al guinda y sus acompañantes como en 2021 o incluso en dimensiones mayores. En esas cuentas alegres no incluyen el fuerte saldo negativo del pripanismo en la capital del país y, en especial, los enredos judiciales del bando encabezado por Taboada.

En otro tema: el presidente López Obrador explicó ayer en la mañanera el proceso administrativo y técnico que le llevó a proponer a Ricardo Salinas Pliego un ajuste en los montos de los adeudos de impuestos por desconsolidación en empresas del Grupo Salinas.

Explicó que se propuso al empresario un acuerdo para que “legalmente, sin violar ningún procedimiento, sin violar ninguna ley y además bajo la consideración del Poder Judicial, o sea… si Azteca o Grupo Salinas aceptaba, que nosotros teníamos facultad legal; o sea, que no íbamos a infligir ninguna ley, no íbamos a violar nada. Porque si no íbamos a tener una situación difícil legalmente, pero además moralmente también. Además, se iba a poner a consideración de los jueces para no caer en lo que hizo Diego (Fernández de Cevallos) cuando se logró un acuerdo de condonación del IVA” a Jugos del Valle.

Sin embargo, Salinas Pliego no aceptó el planteamiento y el propio López Obrador reconoció ayer que con ello hasta descansó, pues preveía la sospecha que iba a despertar (…) o sea, a ver: ¿cómo es que debe más de 20 mil millones y se reduce a 14? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué este trato preferencial, privilegiado? a alguien a quien sigue mencionando como su amigo. Por lo pronto, AMLO anunció que se precisará el monto total de los adeudos de las empresas de Salinas Pliego.

Sin Alito Moreno, quien pretendió establecer un cacicazgo familiar en Campeche, donde fue gobernador, Xóchitl Gálvez develó en esa entidad algo parecido a una novela de misterio electoral: tengo un voto oculto del tamaño del mundo, dijo. Pocos días atrás había asegurado que tiene a Claudia Sheinbaum contra la pared y ya son varias las ocasiones en que tacha de mentirosas las encuestas de opinión que la colocan muy lejana de la intención de voto respecto a la morenista. Ah, también declaró ayer que necesita más dinero de los partidos que la postulan y que le dediquen cien por ciento del tiempo de propaganda disponible en medios, como Morena hace con su candidata.

Astillas

Claudia Sheinbaum acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas e hijos de éste en el Monumento a la Revolución para montar una guardia en honor al general Lázaro Cárdenas, en conmemoración de la expropiación petrolera. A su vez, el ingeniero Cárdenas expresó apoyo a los planteamientos en materia de energéticos y petróleo de la candidata morenista, quien dijo que buscará la asesoría del tres veces candidato presidencial… Pareciera que se abren caminos de reconciliación con Cuauhtémoc Cárdenas, luego del largo distanciamiento con el obradorismo, sin ruptura expresa (incluso un hijo de CC fue coordinador de asesores de la Presidencia de la República)… ¡Hasta mañana!

