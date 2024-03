El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza su conferencia matutina de este viernes 15 de marzo desde La Paz, Baja California Sur, acompañado del gobernador Víctor Manuel Castro y del gabinete de Seguridad.



¿Qué pasó en la ‘mañanera’ de AMLO de hoy 15 de marzo?

El gobernador Víctor Manuel Castro adelantó que celebrará una reunión de trabajo con el presidente López Obrador para consolidar el programa IMSS Bienestar en Baja California Sur y anunció un par de proyectos de movilidad que recibirán recursos del Gobierno Federal.

En tanto que, el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino y la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, se presentaron en la conferencia para explicar las implicaciones de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el cobro de más de mil 500 millones de pesos en impuestos a Total Play de Grupo Salinas.

¿Por qué el Gobierno de AMLO envió a Guardia Nacional al campo de golf operado por Salinas Pliego?

Tras la polémica generada por el despliegue de la Guardia Nacional en el campo de golf en Huatulco operado por Ricardo Salinas Pliego, el presidente López Obrador explicó que se ordenó la medida para proteger la zona declarada como

Área Natural Protegida (ANP) y aseguró que no busca dañar al empresario.

El mandatario indicó que el campo de golf se encuentra en uno de los terrenos que estaba en manos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y que su gobierno convirtió en ANP para evitar que se vendiera a un precio muy bajo y se privatizara. Es decir, el campo de golf es un bien de la nación.

Antes del cambio de uso de suelo, Ricardo Salinas Pliego había obtenido una concesión para operar el campo. Al vencer el contrato, el Gobierno de López Obrador le propuso comprarlo porque la concesión no resultaba redituable.

“Resulta que había que pagarles el agua y el mantenimiento y salía más caro el caldo que las albóndigas”, ilustró el mandatario.

Se realizó un avalúo que llegó a los 420 millones de pesos: dinero que se usaría para comprar y distribuir uniformes escolares a todos los niños y niñas de Oaxaca. No obstante, Salinas Pliego no aceptó el precio y recurrió a un documento legal que otorgaba la ampliación del contrato de concesión. El documento estaba firmado por un funcionario que actualmente enfrenta una denuncia del Gobierno. Su nombre no se mencionó.



AMLO respalda reemplazo de funcionarios de seguridad en Guerrero

López Obrador respaldó las renuncias de los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública de Guerrero así como la decisión de la gobernadora Evelyn Salgado, de solicitar la remoción de Sandra Luz Valdovinos Salmerón del cargo como Fiscal General del Estado.

Salgado informó el 14 de marzo que recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kotan, a manos de la policía del estado. Sin embargo, el presidente mencionó que la gobernadora ordenó su dimisión.

“Nosotros apoyamos a la gobernadora de Guerrero que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno, también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad”, dijo al respecto.

Asimismo, el mandatario ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a todos los funcionarios involucrados en el caso. “Que no haya impunidad para nadie, no somos iguales”, sostuvo.

Sobre la remoción de la fiscal estatal, dijo que será el Congreso local el que tendrá la última palabra. En caso de no estar de acuerdo con la decisión de la gobernadora, se requerirá del voto en contra de dos terceras partes de los legisladores presentes.

AMLO cumple orden del INE y baja entrevista con Inna Afinogenova: ‘La enlataron’

López Obrador anunció que ya cumplió con la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) que lo obligó a ‘bajar’ la entrevista con la periodista rusa Inna Afinogenova y volvió a señalar que fue víctima de censura.

El mandatario reprochó que el órgano electoral actuara de esta manera y se negara a investigar las granjas de bots que difunden una campaña en su contra y en contra de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

“Me hizo una entrevista una periodista española de origen ruso, ya la habían visto 3 millones la entrevista y la impugnaron y decidió el Tribunal que la bajaran. Me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas, ya la bajé. Aprovecho para informar, me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé, ya no la van a encontrar”, comentó.

“Deja que pase todo eso dentro de 10 años ó 20 años que la desclasifiquen, pero que ahorita la enlataron ya como la Inquisición”, agregó en tono burlón.

Baja California Sur sin homicidios dolosos pero con un caso de feminicidio en enero de 2024

Baja California Sur no registró un solo caso de homicidio doloso en enero de 2024, mientras que solo integró una carpeta de investigación sobre feminicidio en el primer mes del año, según dio a conocer este viernes el secretario de Marina, Rafael Ojeda.

El estado tiene registrados 24 casos de homicidio doloso en todo el 2023, el año con menos casos desde el inicio del sexenio. Desde 2018, estos han disminuido paulatinamente, convirtiéndose en la penúltima entidad con menos delitos de este tipo a nivel nacional. Yucatán ocupa el último lugar.

En cuanto al feminicidio, se volvió a registrar uno en enero después de tres meses sin casos. La última vez que se abrió una carpeta de investigación fue en septiembre de 2023, la segunda en todo el año pasado.

Este delito incrementó en dos casos en 2019, cuatro en 2020, siete en 2021 y luego comenzó a disminuir a seis en 2022 y a dos en 2023.

Gobernador Víctor Castro anuncia construcción de puente y carretera a Bahía Tortugas

Los dos proyectos de movilidad que recibirán apoyo de la federación serán el puente que unirá a la Rivera de Santa Cruz y la carretera de 27 km que conectará Punta Eugenia con Bahía Tortugas.

De acuerdo con el gobernador Castro, la Secretaría de Hacienda enviará los recursos asignados para el puente este mismo viernes, sin embargo, no detalló de cuánto será el monto.

Sobre el tramo carretero indicó que los recursos llegarán entre “hoy y mañana” a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT). Explicó que será una obra de “justicia ancestral” para los pescadores de la zona e implicará una inversión de 400 millones de pesos.