Eric Carmen murió a los 74 años, su fallecimiento se confirmó en un comunicado firmado por su viuda Amy Carmen. La voz del famoso músico estadounidense ha sonado durante varias generaciones hasta en películas, como el tema ‘All by myself’, el cual se convirtió en un himno a la melancolía: “All by myself / Don’t wanna be / All by myself anymore…”.

Carmen fue icono del power pop y líder de los Raspberries, autor de grandes éxitos en los 70 y 80 como ‘All by Myself’ (que Celine Dion versionó en 1996 y salió en la cinta Love Again), ‘Never Gonna Fall in Love Again’ y ‘Hungry Eyes’.



¿De qué murió Eric Carmen?

Amy Carmen reveló la noticia de la muerte de su esposo en la web del intérprete, aunque no dio más detalles de la causa:

“Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía, durante el fin de semana”.

Asimismo, su viuda mencionó que él estaba orgulloso de su legado: “Le llenaba de alegría saber que, durante décadas, su música había conmovido a tantas personas y que sería su legado más duradero. Por favor, respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida”.

El mensaje finaliza con una referencia a la canción ‘Love Is All That Matters’, de su esposo: “El amor es lo único que importa… Fiel y para siempre”.



¿Quién fue Eric Carmen?

Eric Carmen nació en Cleveland (Ohio), fue el principal cantante y compositor de la banda Raspberries, con la cual su mayor éxito obtenido fue ‘Go All The Way’, tema que incluso años después se sumó al soundtrack de la película de Marvel Guardians of the Galaxy.

Carmen compuso otros temas como ‘I Wanna Be With You’, ‘Let’s Pretend’, ‘Tonight’ y ‘Overnight Sensation’.

Luego de que la banda decidió separarse en 1975, Eric siguió su carrera como solista y creó otros éxitos como ‘Hungry Eyes’ (que aparece en la película Dirty Dancing).

Para el 2000, Carmen volvió a los escenarios con la All-Starr Band de Ringo Starr, a quien admiraba.

Los integrantes de Raspberries se reunieron una última vez en 2005, en el House of Blues de Los Ángeles, de lo cual salió un álbum en directo: Live on Sunset Strip; en 2017 se publicó otro concierto de aquella reunión, se llamó Pop Art Live.

Eric se retiró de Twitter (ahora X) hace unos años y se casó con Amy Murphy en 2016. Se mantuvo alejado de la vida pública en sus últimos años.