Hace unos días, Max, el servicio de streaming antes conocido como HBO Max compartió las primeras imágenes de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” que llevará por nombre “Sin Querer Queriendo” y aunque el anuncio causó emoción entre los fans de series como “El Chavo del 8”, Florinda Meza respondió de forma contundente sobre el uso de su imagen en la vida de quien fue su esposo.

Cabe recordar que este tema ha desatado una serie de especulaciones sobre la oposición de Florinda Meza a que se realicen programas sobre la vida de “Chespirito”, sin embargo, la viuda del actor ha desmentido estas afirmaciones para evitar la desinformación al respecto.

¿Florinda Meza demandará a la producción de la serie biográfica de “Chespirito”?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer recientemente a través de “Ventaneando”, Florinda Meza, quien le dio vida a personajes como “Doña Florinda” y “La Popis” y “La Chimoltrufia”, no quiere que se use su imagen en la serie biográfica “Sin Querer Queriendo” si no se contará la verdad, según lo ha revelado.

Y es que la primera audiencia que se llevó a cabo fue sobre María del Carmen Rotter Alday por haber divulgado información confidencial y sin autorización sobre “Chespirito”, pues se le señala de violar la confidencialidad de los derechos biográficos, de imagen, de la personalidad y datos personales de Roberto Gómez Bolaños, así como de Florinda Meza, lo cual, provocaría “un irreparable e incuantificable daño moral en absoluto detrimento del patrimonio moral, emocional, íntimo y confidencial”.

Fuie así, como Mariana Olascoaga, la abogada de Florinda Meza reveló que ya se llevó a cabo la primera audiencia administrativa de un procedimiento conciliatorio y dio a conocer que la actriz no se está oponiendo a que se realice la serie, sólo quiere que se haga correctamente y se solicite autorización a las personas titulares de estos derechos, como su esposa para garantizar que se respete el legado de “Chespirito”.

En este sentido, aún no existe una demanda, sin embargo, esperan que haya un acuerdo satisfactorio en estas reuniones para que esto no escale hasta instancias judiciales. Los involucrados en las audiencias son el hijo de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández, THR3 Media Group, El Perro Azul, Warner y su filial Max quienes coproducen la bioserie.



¿Qué pide Florinda Meza a quienes realicen proyectos sobre “Chespirito”?

En octubre pasado, la viuda de Roberto Gómez Bolaños publicó un video en su canal de YouTube en el que habló sobre los rumores en torno a la supuesta oposición de que se realicen proyectos sobre “Chespiritó” y aclaró varios puntos.

Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños. Total mentira, por principio de cuentas sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi Rober si aún viviera”

Fue así, como la actriz agregó que hasta ese momento nadie de la producción la había contactado para pedirle su opinión sobre el proyecto, por lo cual, envió un contundente mensaje:

Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad, la que será usada, la que estará en entre dicho. Para que me entiendan, la vida, el nombre, la identidad de una persona de ti, de cualquier de ustedes, no puede ser usada a placer por cualquier persona. Mi vida es mi vida y no quiero que la usen, mucho menos para lucrar”