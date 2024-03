SACA TU CRÉDITO INFONAVIT CON TASA DESDE 3.76%

By

DURANGO, DGO.- Si estás pensando en comprar una casa, ya sea nueva o existente, adquirir un terreno, construir tu vivienda o pagar la hipoteca que tengas con un banco, debes saber que ejercer tu Crédito Infonavit te conviene, pues el Instituto tiene las tasas de interés más bajas en sus financiamientos y además no te pedirá un enganche, a diferencia de los bancos.

Habitualmente, para obtener una hipoteca con un banco es necesario dar un enganche de por lo menos el 10% del valor de la vivienda que quieres comprar, además te pueden negar el crédito si la institución financiera considera que tu nivel de ingresos no es suficiente para cumplir con tus pagos o si tu buró de crédito no es tan bueno.

Y en caso de sí autorizarte el crédito, es probable que te lo den con una tasa de interés más alta, pues consideran que eres un acreditado riesgoso.

En Infonavit, por el contrario:

• Si tu nivel de ingresos es bajo, obtendrás una tasa de interés más baja. Este año las tasas van de 3.76% a 10.45%, dependiendo de tu nivel salarial.

• No necesitas dar ningún enganche, ya que se utiliza el ahorro que ya tienes acumulado en tu Subcuenta de Vivienda, el cual se forma con las aportaciones que hace la empresa para la que trabajas.

• Si tu buró de crédito no es tan bueno, no te será negado el financiamiento. Considera que en Infonavit la consulta de tu historial crediticio es opcional y que si aceptas que se revise y tu comportamiento de pago es bueno, el monto de crédito que te dé el Infonavit será mayor.

Otras ventajas de sacar tu Crédito Infonavit:

• El monto del préstamo es de hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, dependiendo tu capacidad de pago.

• La tasa de interés es fija para toda la vida del crédito.

• Los gastos de titulación, financieros y de operación corresponden al 3% del monto del crédito (si ganas hasta 9 mil 241 pesos al mes no se cobran).

• Tus mensualidades se establecen de acuerdo con tu salario y el monto de crédito.

• Cuentas con los apoyos de Cobranza Social como Seguro de Desempleo (Fondo de Protección de Pagos) y Dictamen de Capacidad de Pago.

Además, tienes la opción de solicitar tu crédito en conjunto con tu pareja, un familiar, un amigo o con quien tú quieras, para obtener un monto de hasta 4 millones 889 mil pesos, a través de Unamos Créditos.

Pasos para solicitar tu crédito:

• Consulta si tienes los puntos necesarios y de cuánto es el monto de tu crédito en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx)

• Realiza el curso gratuito “Saber más para decidir mejor”, el cual es un requisito para solicitar tu crédito y te ayudará a tomar una mejor decisión.

• Integra tu expediente y acude al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

• Elige a un notario público que colabore con el Instituto.

• Obtén tu constancia de crédito, donde se establecen las condiciones y la fecha límite para concluir tu trámite.

• Recuerda que puedes consultar la “Notificación de Descuento” en Mi Cuenta Infonavit y solicitar a tu patrón que realice la confirmación del crédito desde el Portal Empresarial.

Si la empresa no está registrada en el Portal Empresarial, pídele que firme y selle el Aviso de Retención por Originación y luego entrégalo al notario.

Para más información ingresa a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx), llama a Infonatel (800 008 3900) o acude al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) más cercano.

Únete a la comunidad de Socio Infonavit y disfruta descuentos y beneficios exclusivos. Sólo necesitas tu Número de Seguridad Social (NSS) y tu contraseña de Mi Cuenta Infonavit. Descarga la aplicación o regístrate hoy mismo en app.socioinfonavit.com.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.