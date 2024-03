By

Hay personas interesadas en que haya un rompimiento entre Claudia y Andrés Manuel. La tientan con preguntas como ésta: ¿eres una calca del López Obrador? Hay personas interesadas en que haya un rompimiento entre Claudia y Andrés Manuel. La tientan con preguntas como ésta: ¿eres una calca del López Obrador? En la concentración del Zócalo despejó dudas: defenderá su legado. Las diferencias habrá que buscarlas en la realidad. En días pasados tuvo Claudia una reunión con el sector de negocios, convocada por Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y contestó preguntas sobre sus planes de gobierno y en particular acerca de su política en materia de energía verde. Su respuesta: es ambientalista, por lo tanto, partidaria de las energías verdes, sin demérito de la industria petrolera. Días después anunciaría en el Zócalo un programa de paneles solares para que las familias y los pequeños comercios generen su propia electricidad, lo cual se traduciría en un ahorro para su economía. López Obrador llegó a Palacio con el sector privado en contra, recuérdese que las organizaciones empresariales decían que era un peligro para México.

No se encuentra en esa condición la candidata de Morena. Hay que leer la realidad: empresas privadas han anunciado nuevas inversiones durante este año, suman alrededor de 25 mil 844 millones de dólares. Entre los proyectos destacables se encuentran Amazon con 4 mil 963 millones de dólares; DHL Supply Chain, 4 mil 000 millones; Volkswagen, 942 millones y Solarever, 601 millones.

Los enredos de las redes

Lo intrascendente está sustituyendo a lo importante de la campaña presidencial. El chismarajo del beso de Clara que aparentemente rechazó Claudia como supuesto desquite porque desplazó a Harfuch como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México fue tema en redes sociales el fin de semana. Lo cierto es que han tenido numerosos encuentros y no han faltado el abrazo y el beso. Otro suceso se volvió tendencia: la gota de sangre con la que Xóchitl selló un documento con la promesa de no cancelar los programas sociales fue tachado de satanismo, cuando millones de enfermos de diabetes se toman una muestra de sangre todos los días para medir su nivel de glucosa, lo cual es molesto pero no diabólico. El exceso de violencia verbal nubla lo verdaderamente importante. Ameritan análisis serio los 100 compromisos de Claudia, constituyen un programa de gobierno, al que incorporó los principios que componen el legado de López Obrador y a la vez aporta iniciativas originales, como eliminar la relección de la Constitución. Y, por su lado, Xóchitl prometió construir una cárcel enorme, bukeliana, para encerrar a todos los delincuentes. Es importante contrastar con seriedad la plataforma de las candidatas, de otro modo los tres meses de campaña se perderán en chismografía.

Supermartes, mañana

El ex presidente Trump ha dominado la carrera por la candidatura republicana y su último gran rival, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, perdió en Michigan, incluso perdió su estado natal, Carolina del Sur. Mañana será un día clave, el llamado supermartes –primer martes de marzo–, cuando los estadunidenses elegirán a los delegados de 15 estados que los representarán en las convenciones nacionales de sus partidos para elegir candidato presidencial. Trump puntea como favorito en el Republicano y Biden va solo en el Demócrata. Cuento corto: si Trump gana el supermartes tendrá en el bolsillo el boleto de entrada a la contienda presidencial, a menos que sufra un descontón de los jueces.

Los salvadores

En enero, los envíos de dinero de nuestros paisanos sumaron 4 mil 575 millones de dólares. Si continúa el mismo ritmo, este 2024 volverán a aportar más de un billón de pesos. Sin su contribución el país se hundiría y nosotros hacemos muy poco por ellos.

Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Con la 4T las mentiras ya no venden. Adiós, Carlos Alazraki, no te vamos a extrañar.

