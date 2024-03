Xóchitl Gálvez fue sorprendida con unas flores “del patrón”, como un regalo de parte de sus fans este jueves 29 de febrero.

La candidata a la Presidencia terminaba su llamada ‘conferencia de la verdad’ de este jueves cuando se comenzaron a escuchar gritos de “¡Señorita Xóchitl!”, a lo que la exalcaldesa de Miguel Hidalgo respondió con emoción y risa.

“Aquí el patrón me mandó decirle que cuenta con el apoyo de todos los xochilovers”, se escucha decir a un hombre con sombrero y camisa roja, quien le entrega un ramo de rosas a la candidata a la Presidencia por el Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), que inicia su campaña este viernes 1 de marzo en Fresnillo, Zacatecas.

“Es una persona muy valiente, y muy entrona”, dice el hombre del servicio de flores, aunque no es el original que se ha popularizado en TikTok en los últimos años con entregas en la vía pública y que ha entregado regalos incluso a la cantante Belinda.

Xóchitl Gálvez agradeció en sus redes sociales y dijo que el detalle fue de sus seguidores, a quienes llama ‘xochilovers’.

El negocio de Flores El Patrón publicó un video en el que niegan haber sido quienes entregaron el arreglo floral a Xóchitl Gálvez.

“Solo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa, y como a mí no me interesa no me presto a juegos políticos. El servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa, pero de ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político jamás”, explicó el hombre que encabeza el show de las Flores El Patrón.



¿Qué son las Flores el Patrón?

Las Flores el Patrón se han vuelto populares en redes sociales en últimos años al ser entregadas por un hombre que hace un espectáculo en la calle y se aproxima hacia la persona que recibe el regalo diciéndole que “le manda unas flores el patrón”.

Con ello, se hace ver a quien mandó el regalo como un “patrón”.

El Patrón que entregó las flores a Xóchitl Gálvez no es el original, pues la voz del hombre es diferente y no realiza la pequeña coreografía que se hace en otros videos.

¿Cuánto cuestan las Flores el Patrón originales?

Según el portal de la cuenta oficial difundida en TikTok e Instagram, el precio de las Flores El Patrón va de los 3 mil a los 7 mil pesos, según el ‘ramo buchón’ que se elija.

La experiencia de la entrega como se ha popularizado en redes es un “extra”, según explica la página web; sin embargo, no añade un costo en específico.

Los precios, según cada ramo, son:

100 rosas: 3 mil pesos.

200 rosas: 4 mil pesos.

300 rosas: 5 mil pesos.

400 rosas: 6 mil pesos.

500 rosas: 7 mil pesos.

La empresa ofrece un servicio de arreglos de rosas de invernadero recién cortadas, mismas que pueden ser rojas, rosas, blancas, fiushas, amarillas o naranjas.

En ocasiones se ha mostrado que la empresa entrega otro tipo de flores según la preferencia y acuerdo con los clientes. En su cuenta oficial de TikTok puedes encontrar su información de contacto.