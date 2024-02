Horner espera que termine su investigación ‘lo antes posible’

By

El jefe de Red Bull se limitó a decir que no puede hacer comentarios sobre el proceso. En McLaren también esperan que la investigación sea transparente

Christian Horner, jefe de la escudería de Fórmula 1 Red Bull, quiere que su futuro en el equipo se resuelva “lo antes posible”, ante los rumores de una posible salida pese a los éxitos recientes y a que este Mundial 2024 también pinta bien, vistos los test, para la escudería austríaca.

La empresa matriz de Red Bull Racing, Red Bull GmbH, anunció el 5 de febrero que Horner está siendo investigado por una acusación de “comportamiento inapropiado” por parte de una compañera, lo que Horner niega en rotundo.

Christian Horner se dirigió a los medios de comunicación junto a otros cuatro directores de equipos de F1 en la segunda jornada de los tres días de test que se celebran esta semana en Bahréin, antes de una nueva temporada que empieza el próximo sábado.

Christian Horner

A la pregunta de por qué no se ha apartado como director del equipo y jefe ejecutivo de Red Bull Racing, con la investigación en curso, Horner se defendió. “Como bien saben, hay un proceso en marcha del que formo parte, y como formo parte de ese proceso, me temo que no puedo hacer comentarios al respecto”, empezó.

“Lo siento mucho, pero no puedo hacer comentarios sobre el proceso o los plazos. A todo el mundo le gustaría una conclusión lo antes posible. Pero no puedo hacer comentarios sobre el proceso”, señaló.

Algunas fuentes indicaron que podría haber una resolución antes de la carrera inaugural del 2 de marzo. El miércoles, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, pidió que la investigación de Red Bull fuera transparente, y dijo que la controversia es “un problema para toda la Fórmula 1”.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, en la misma rueda de prensa que Horner el jueves, se hizo eco de los comentarios de Wolff. “Las acusaciones son extremadamente serias”, dijo Brown. “McLaren se atiene a los más altos estándares de diversidad, igualdad e inclusión. Esto es muy importante para nosotros y nuestros socios, y para todos en la Fórmula 1”, añadió.

“Red Bull Corporation ha iniciado una investigación, y todo lo que esperamos y asumimos es que se manejará de una manera muy transparente, y como la FIA y la Fórmula Uno ha dicho, rápidamente, porque estos no son los titulares que la Fórmula Uno quiere o necesita en este momento”, aseveró.

Red Bull ganó todas menos una de las 22 carreras del año pasado mientras Max Verstappen asaltaba el campeonato del mundo. El piloto neerlandés marcó un ritmo impresionante en el primer día en Baréin, terminando 1,1 segundos por delante del segundo piloto más rápido.