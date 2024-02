Choque entre Sultanes y Charros, abre la semana cinco de la LMS

Este jueves inicia la semana número cinco en la Liga Mexicana de Softbol (LMS) con un encuentro que sacará chispas entre las actuales líderes del campeonato Charros de Jalisco Femenil y los Sultanes de Monterrey.

Para este encuentro, el equipo jalisciense le hará los honores al de la sultana del norte, quienes se ubican en el tercer peldaño de la general con una marca de nueve juegos ganados por siete perdidos.

En el caso de los Charros, el equipo marcha con un récord casi perfecto pues de quince juegos, sólo en cuatro ocasiones han perdido, lo que sin duda las hace una escuadra complicada de vencer donde se paren.

La quinta semana de la LMS depara una jornada que las jugadoras de la perla tapatía deberán aprovechar pues recibirán cuatro juegos en casa, el Estadio Panamericano dos contra Sultanes y dos más ante su principal perseguidor en la clasificación, los Diablos Rojos Femenil.

En más encuentros de la semana cinco, los días jueves y viernes 22 y 23 de febrero, Diablos visitará a Bravos, para después arribar a Jalisco, mientras que Veracruz arribará a Tabasco para después recibir en casa a Laa Olmecas.

Ya para el fin de semana, en los días sábado 24 y domingo 25 de febrero, Charros, Bravos, y Sultanes visitarán a Olmecas, Águila y Diablos para cerrar la semana cinco de la Liga Mexicana de Softbol, la cual promete grandes emociones.

Juegos semana cinco LMS:

Jueves 22 y Viernes 23 de febrero:

-Sultanes Vs Charros

-Diablos Vs Bravos

-Veracruz Vs Olmecas

Sábado 24 y domingo 26 de febrero:

-Charros Vs Olmecas

-Charros Vs Veracruz

-Bravos Vs Veracruz

-Bravos Vs Olmecas

-Sultanes Vs Diablos

-Diablos Vs Sultanes