Carlos Urzúa, el primer secretario del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció de un infarto fulminante mientras estaba en su casa en la Magdalena Contreras, reveló Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la Presidencia de la oposición, este 20 de febrero.

“Quitemos cualquier especulación: El doctor Carlos Urzúa murió de un infarto fulminante por eso aparentemente cayó. No cayó de una distancia alta, sino prácticamente ya bajando la escalera”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Gálvez remarcó que Urzúa no estaba enfermo, aunque agregó que el economista sí tomaba una pastilla para controlar su presión.

“Me dijo Laura (Valverde) que habían ido a la marcha, que habían estado muy contentos. En la mañana se levantó —le encantaba tener el periódico físicamente—, salió a comprar el periódico donde había aparecido su artículo sobre el agua. Se despidió de Laura y ella lo dejó en su casa, normal”, añadió.

El lunes 19 de febrero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que no abriría una carpeta de investigación sobre el fallecimiento de Urzúa debido a que se trató de una “muerte natural”.

Sin embargo, personajes como Fernando Belaunzarán y Manuel Clouthier llegaron a especular con que el fallecimiento de Urzúa, quien se unió al equipo de la candidata presidencial de la oposición, parecía ‘oportuno’ para el Gobierno de López Obrador.

“Muertes y/o asesinatos ‘oportunos’ en este sexenio: muertes de Moreno Valle y su esposa la Gobernadora de Puebla; asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana; muerte por “accidente doméstico” de Don Carlos Urzua ex secretario de Hacienda de López O”, publicó el hermano de Tatiana Clouthier en su cuenta de X.

¿Cómo fue encontrado muerto Carlos Urzúa?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos fueron llamados a un domicilio ubicado en la calle Santiago de la colonia San Jerónimo Lídice, esto en la alcaldía Magdalena Contreras.

Según la ficha informativa, la empleada doméstica de Urzúa les explicó que oyó “un fuerte golpe” y al revisar, descubrió al doctor en Economía tirado en las escaleras.

“Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al hombre de 68 años de edad sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso”, añadió.

¿Por qué Carlos Urzúa renunció al Gobierno de AMLO?

Urzúa fue escogido por el presidente López Obrador para llevar los controles de la Secretaría de Hacienda en el inicio de su sexenio. De hecho, el economista fue el encargado de presentar y defender la aprobación del primer Presupuesto de Egresos de la administración obradorista.

Sin embargo, en julio de 2019 explotó una ‘bomba’ dentro del gabinete de López Obrador con la renuncia de Urzúa, quien reclamó que el presidente le había impuesto a “funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública”.

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”, explicó en la carta enviada al titular del Ejecutivo.

Más adelante, López Obrador explicó que uno de los motivos del ‘choque’ con Urzúa fue la redacción del Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio.

“Me presenta un plan de desarrollo, lo veo y desde mi punto de vista no reflejaba el cambio, era como si lo hubiese hecho Agustín Carstens o José Antonio Meade, con todo respeto”, dijo en la ‘mañanera’ del 10 de julio de 2019.

¿Cómo fueron las últimas horas de vida de Carlos Urzúa?

Xóchitl Gálvez relató que Carlos Urzúa iba a acompañarla a su registro como candidata presidencial en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Ya me había confirmado estar ahí, pero a las 11 am le estarán haciendo una misa de cuerpo presente”, dijo a Ciro Gómez Leyva.

Gálvez agregó que el lunes 19 de febrero, después la esposa de Urzúa lo dejó en su casa, el economista se retiró a seguir trabajando.

“Todavía en la mañana le mandó un mensaje a un personaje que estaba ahí, me enseñó el mensaje que por favor me apoyara, que quería mandar a la fregada a fulano de tal y que trabajara con los muchachos (…) A las 11 am estaba todavía chambeando en los temas que él creía que debía de chambear, obviamente me decía que teníamos que convencer a los jóvenes, esa era una de sus grandes preocupaciones”, contó.

La candidata de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’ reveló que Urzúa le dejó “un gran legado”: Un documento relacionado con propuestas económicas para el proyecto de la alianza opositora.