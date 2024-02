Eden Hazard confiesa que solía engordar y beber cerveza en el Real Madrid

El futbolista belga Eden Hazard reconoció este lunes que durante su etapa en el Real Madrid cada verano engordaba cuatro o cinco kilos, porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses en la temporada, al mismo tiempo que reveló que solía beber una o dos cervezas después de los partidos.

Es verdad que llegaba fuera de forma. Cada verano engordaba cuatro o cinco kilos, porque pensaba que ya había dado mucho durante diez meses. Pones tu cuerpo al máximo nivel y la gente te da patadas. Así que tu tiempo libre es tu tiempo libre”, explicó el exfutbolista en declaraciones al podcast The Obi One Podcast, de su excompañero John Obi Mikel.

El exmediapunta del Real Madrid expresó que durante sus vacaciones estivales no le podían pedir que hiciera nada de trabajo físico, ya que eran semanas para estar con la familia, ir a la playa. “No me pidas que corra en esas tres o cuatro semanas. Puedo jugar al futbol en la playa con mis hijos, no hay problema, pero no me pidas que corra”, añadió.

Y es que, según el propio Hazard, su pico de forma llegaba en el segundo mes de competición. “El primer mes de temporada era sólo el principio, y luego, a partir de septiembre y octubre, estaba volando, porque necesitaba tiempo para poner mi cuerpo y mi mente de la mejor forma. Así que sí, es verdad, volví de las vacaciones con cinco kilos, lo sabía”, insistió.

Como belga, me encantan las cervezas, porque mi país tiene las mejores cervezas del mundo, así que no te digo que solía beber todos los días porque no es verdad, pero a veces después de un buen partido, una o dos están bien”, reconoció el exfutbolista, que se retiró profesionalmente el pasado mes de octubre, ya sin equipo desde que rescindiera su contrato con el Real Madrid al final de la pasada temporada.

Y su etapa como madridista no fue la esperada, tras sus fructíferas temporadas en el Chelsea inglés, debido sobre todo a una lesión de tobillo. “Tuve mala suerte en esa etapa con la covid. Fui a Dallas a operarme y cuando vine a Madrid ya estaba la pandemia, y en confinamiento hacía yo la recuperación. Si tuviera que elegir cambiar una sola cosa es haberle pedido al doctor que viniera un fisio”, recordó.

No obstante, reiteró que el Real Madrid siempre fue y será el club de sus sueños, aunque la presión era superior que en el Chelsea, un club más familiar.

En el Madrid, había que ganar. En el Chelsea, perdíamos y al día siguiente nos reíamos un poco en la ducha. Eso no pasaba en el Madrid. En equipos grandes cuando se pierde, siempre hay un drama, podías sentir en el entreno que la gente no estaba del todo feliz si se perdía”, sentenció.