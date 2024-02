El Tri de playa, con un reto mundial

By

La selección mexicana de futbol de playa logró clasificarse al Mundial de la especialidad en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, luego de una intensa eliminatoria en la que derrotaron a Bahamas en las semifinales para asegurar su boleto. José David Vizcarra, delantero tricolor, resaltó las complicaciones para calificar y sus ganas de dejar huella en el certamen.

Fue una eliminatoria para calificar muy dura, eso nos dio la pauta a apuntar en grande, venimos a este mundial a hacer historia no nada más ganar uno o dos partidos, sino meternos entre los cuatro mejores y pelear por la final. La historia está para escribirse y queremos escribir una linda para México”, comentó previo a su debut mundialista.

David Vizcarra, delantero del tri de playa.

El primer duelo de la Selección Mexicana es ante Portugal, número tres del ranking mundial. El grupo D lo completan Brasil y Omán, por lo que para Vizcarra, el primer duelo ante los lusitanos es clave para tener esperanzas de clasificar.

Portugal es una potencia en esta modalidad, pero hemos tenido una gran preparación con torneos previos para ganar ritmo, se nota difícil pero podemos dar la sorpresa y obtener el resultado para pasar de ronda”.

México ya fue subcampeón del mundo en esta disciplina en 2007. A pesar de ese logro, el público no muestra interés o conocimiento del deporte, Vizcarra señaló que no reciben el seguimiento como lo tienen otras disciplinas.

La falta de difusión a esta modalidad es el problema. Los torneos que se organizan son de primer nivel, es todo un espectáculo. Desafortunadamente en México la difusión no es buena, por eso la gente no está enterada de nuestros torneos o de nuestras giras, pero siento que si eso cambia, a la gente le encantaría el deporte por lo atractivo que es, en Europa que hay ligas. En otros países es muy apoyado, en México no, aunque seamos potencia”.

El mundial estaba planeado para noviembre de 2023, pero por problemas de logística se recorrió a febrero del presente año, motivo por el cual se juntará la clasificatoria a la siguiente edición, ya que en futbol de playa es cada dos años.

Al terminar el torneo ya comenzamos con la clasificación para el siguiente, pero estamos listos para hacer algo importante en este mundial”.