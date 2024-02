Afición reclama a Volpi; descarta discusión con aficionado

Tiago Volpi aclaró la confusión que se vivió tras la eliminación del Toluca a costa del Herediano en el Nemesio Diez en la Primera Ronda de la Copa de Campeones de Concacaf. El portero se llevó el reproche por parte de algún sector de la afición.

“Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, ese no es un portero…”, fueron parte de los cánticos de la afición del Toluca hacia Volpi, quien se vio molesto por esta acción.

En redes sociales, Tiago Volpi señaló que fue a las gradas del Nemesio Diez para regalar unos guantes a una niña y descartó haber discutido con un aficionado.

“Fue el motivo por el que fue a las gradas al final del partido. Fue a regalar un par de guantes a una niña que lo había prometido desde el calentamiento. Nunca discutí con ningún aficionado del club. Critíquenme por lo deportivo, pero no por cosas que no son verdaderas. No me importa que me insulten, abucheen o me pongan como villano, siempre seré agradecido y trataré de ser lo mejor posible a todos ustedes. Los voy a querer pase lo que pase!”, publicó.

Mensaje de Tiago Volpi

Por su parte, el técnico Ricardo Paiva consideró como injusto que se esté criticando a Tiago Volpi.

“Volpi ya tiene la experiencia suficiente para no reaccionar en estos momentos, no es fácil mantener la calma. Siento muy injusto, muy injusto lo que se está haciendo o diciendo con Volpi”, dijo.

El portugués reconoció que el brasileño tuvo un mal pase en el tercer gol del Herediano, pero en los otros dos eran balones muy colocados, además de señalar que también hubo errores antes de que finalizara la jugada.

“Volpi pierde el balón en el tercer gol, hace un mal pase, ok, vuelvo a decir, es algo que trabajamos y queremos jugar así, tenemos salidas muy buenas que no terminan en gol. En los tres goles, dos son balones muy colocados y las personas están señalando a Volpi porque es el portero, pero hay muchos errores antes de llegar al arco. Lo veo esto como colectivo, no puedo decir que Volpi es culpa de los tres goles”, señaló.