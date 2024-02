Naranjeros inician su aventura en la Serie del Caribe

By

Los Naranjeros de Hermosillo rompieron su sequía de 10 años sin campeonato en la Liga Mexicana del Pacífico y a partir de hoy buscarán quebrar otra: la de ocho años sin que México conquiste un campeonato de Serie del Caribe.

En 2014, la última vez que Hermosillo fue el representante mexicano en la Serie Mundial Latinoamericana, siguieron con el gran paso de los combinados tricolores al ganar el tercer de cuatro títulos que con consiguieron en un lapso de sólo seis años.

Sabemos que así como había una deuda con los fans de Hermosillo, que añoraban ese campeonato que ya le pudimos dar, la gente de todo México ya quiere festejar un campeonato de Serie del Caribe”, dijo Juan Gabriel Castro, manager de la escuadra naranja.

El compromiso que tenemos es ganar, sabemos que no es fácil, qué hay grandes equipos, pero no aspiramos a otra cosa que no sea ganar”.

Un día antes de iniciar el torneo, los Naranjeros recibieron una muy mala noticia con la baja del ligamayorista Isaac Paredes, quien decidió no ir por la cercanía de las fechas del torneo con el inicio de los entrenamientos primaverales.

Paredes, quien fue reemplazado en el roster por el catcher Sergio Burruel (cuarto catcher del equipo) fue clave en la recta final de la temporada y en los playoffs, donde produjo las carreras definitivas en el juego de la coronación.El ligamayorista señaló que aprovechará los días para pasar tiempo con su hija.

Los Naranjeros enfrentarán hoy, a las 14:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, al representativo de Curazao con Manny Barreda, quien recibió el premio al pitcher del año en la temporada regular, sobre la loma.



ASÍ SE JUEGA LA SERIE DEL CARIBE

La Serie del Caribe se juega a round robin. Los cuatro mejores pasan a semifinales y los ganadores a la final.

Podrás seguir el duelo entre la novena mexicana y el combinado de Curazao, en duelo a disputarse en el LoanDepot Park, en Miami. La transmisión se llevará a cabo por Sky.