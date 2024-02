“Canelo” Álvarez llega a NASCAR, será el Grand Marshall en The Clash

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez será el encargado de dar la orden de arranque en la primera carrera de la temporada 2024 de la NASCAR Cup Series este 4 de febrero en el Coliseo de Los Ángeles, esto al ser nombrado Grand Marshall de la competencia.

NASCAR informó que Canelo Álvarez estará en Los Ángeles para presenciar el famoso The Clash, una carrera de exhibición en la que se reunirán los competidores en un óvalo que ha sido armado al interior del inmueble.

Canelo Álvarez se unirá al grupo de Grand Marshalls que ha tenido la serie con personalidades como el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, quien durante su mandato dio la orden de arranque a las 500 Millas de Daytona e, incluso, se le permitió rodar con su Cadillac “La Bestia” en el óvalo.

Para la edición 2024 de las 500 Millas de Daytona, el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, será el Grand Marshall.



¿Qué es The Clash de NASCAR?

La carrera conocida como The Clash no ofrecerá puntos y solo es un evento que servirá como calentamiento y que no reúne a toda la parrilla de la máxima división de NASCAR, sino a un selecto grupo incluyendo a Joey Logano y Martin Truex Jr, los dos primeros ganadores de la nueva edición en Los Ángeles que arrancó en 2022.

En total habrá 36 coches inscritos, pero solo llegarán 23 al gran evento luego de que se realizarán sistemas de eliminación durante el día.

El mexicano Daniel Suárez competirá con su número 99 del equipo Trackhouse Racing. También estará presente el equipo de Michael Jordan, 23XI Racing, con sus pilotos Bubba Wallace y Tyler Reddick.

La carrera podrá ser vista en México a través de la señal de FOX Sports 3 el próximo domingo.