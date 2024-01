El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este miércoles a María Luisa Alcalde de los señalamientos realizados por Sanjuana Martínez, quien, desde el cierre de la agencia de Noticias Notimex, ha despotricado contra la Secretaría del Trabajo.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que las declaraciones de Sanjuana son falsas y afirmó que los secretarios del Trabajo y Gobernación son funcionarios ejemplares e incorruptibles.

“Creo que no es cierto. Conozco muy bien al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, honesta, incorruptible”, respondió AMLO.

“Yo respeto mucho lo que dice esta compañera (Sanjuana Martínez), pero no comparto”, añadió.

El titular del Ejecutivo también exigió a Sanjuana Martínez pruebas de sus acusaciones.

Esto, después de que la exdirectora de Notimex afirmara que la Secretaría del Trabajo apoyó en todo momento al Sindicato Único de Trabajadores del Notimex y que la dependencia solicitó un porcentaje de la liquidación de los trabajadores para campañas políticas de Morena.

La Secretaría del Trabaja ya desmintió los dichos de Sanjuana, quien mensualmente recibía 86 mil 698 pesos mensuales, a pesar de la huelga en la agencia de noticias.

“Es absolutamente falso que el titular de esta dependencia o su director general de asuntos jurídicos hayan solicitado dinero para ser destinado a alguna campaña presidencial y más falso aún, que eso haya sido un elemento de condicionamiento para el pago indemnizatorio de los 63 trabajadores activos de Notimex, incluyendo a la autora del artículo”, afirmó la STPS.

“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar”, dijo AMLO al respecto.

“No censuramos a nadie, no puede haber mordaza, pero eso no significa que no haya derecho a la réplica”, expresó.

Sanjuana Martínez no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones. Tampoco ha presentado alguna denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).