Crece el PIB y se distribuye entre millones de mexicanos

La economía mexicana apunta a un cierre de año fuerte y firme, con un avance a tasa anual durante noviembre de 4.2 por ciento frente al mismo periodo de 2022. Es su incremento número 33 consecutivo y el mayor en los últimos 11 meses, según el Inegi. Las cifras de los economistas generalmente son desdeñadas porque no se reflejan en el presupuesto de las familias. ¿De qué sirve que crezca el PIB si no les toca nada? Esta vez sí está repartiéndose el tamal de chipilín: los salarios mínimos subirán 20 por ciento a partir de enero y el apoyo a los adultos mayores llegará a 6 mil pesos cada bimestre.

Esta Nochebuena Santaclós andará muy ocupado repartiendo regalos a los morenistas. ¿Enviaron con tiempo su cartita de deseos? ¿Se portaron bien o han andado en infidelidades (políticas)? Anuncia Morena que esta semana se publicará el primer bloque de candidatos a las primeras fórmulas del Senado por el principio de mayoría relativa ( pluris), mientras un segundo bloque será publicado en la primera semana de enero. En el caso de los diputados federales, el próximo 27 de diciembre se harán públicos los resultados de las encuestas de Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Tabasco. El 4 de enero se publicarán los de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. En tanto, el próximo 15 de enero se conocerán los premios de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, la codiciada Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Finalmente, el 31 de enero Santaclós llegará al estado de México y a Nuevo León. Estén atentos.

El PRI, Morena y el PT impugnaron ante el Tribunal Electoral federal el acuerdo que tomó un grupo de consejeros del INE para condicionar ilegalmente las facultades de la presidenta, Guadalupe Taddei, de designar a los titulares de 10 direcciones, incluso al secretario técnico. El bloque –identificado con el PAN, José Woldenberg y Lorenzo Córdova–, quiere mantener el control del instituto, en particular de los recursos, obligando a Taddei a designar a funcionarios de su grupo. Los expedientes quedaron en manos de la nueva presidenta del tribunal, la magistrada Mónica Soto. Por su lado, el presidente de Morena, Mario Delgado, declaró que son respetuosos de la autoridad electoral. No obstante, hay algunos consejeros que consideran que su legitimidad proviene de atacar al gobierno. Confunden su papel de árbitro con el de opositores, fueron paleros de Lorenzo Córdova y estuvieron a punto de poner en crisis esa institución. Siguen sin generar acuerdos, siguen comportándose como bloque y no permitiendo la vida institucional armónica en esta organización.

Con la adhesión, el apoyo, la integración o el echarle porras, de la otrora oposición, a la campaña de la Dra. Claudia Sheinbaum, parece que Morena ha claudicado en sus principios y que, haiga sido como haiga sido, se acercan, lamentablemente, al Primor anteriormente negado. Los dichos de los dirigentes de Morena de que son bienvenidos todos aquellos que se arrepientan de su pasado y quedan exonerados, son perjudiciales para el futuro de nuestro país. Fuera máscaras, ha gritado AMLO y le he aplaudido, pero era en referencia a los de la oposición, no a los integrantes de Morena. Ni perdón ni olvido, porque nuestro país, y nosotros los ciudadanos buscamos un porvenir diferente y no cargado del pasado panista, priísta y perredista, con todo lo que esto implica. ¿Y los verdaderos apoyadores de AMLO, y votantes de Morena, en dónde carajos quedamos?

R: La política tiene algo de pitagórica. Hay tiempos de sumar y dividir, luego de restar.

En 2012, Enrique Peña Nieto anunció el proyecto del Tren Transpeninsular que uniría Mérida a Cancún. Nadie protestó, ni se quejó y amparó. Al final, en 2015 se canceló por no tener presupuesto.

