La actriz y conductora Oprah Winfrey, quien en años recientes se ha mantenido alejada de la televisión, reveló que mantiene un estilo de vida con un enfoque holístico que conlleva el uso de medicamentos para bajar de peso.

Oprah Winfrey es una periodista estadounidense originaria de Mississippi que nació en 1954 y está a punto de cumplir 70 años. Desde una edad temprana se interesó por la conducción en televisión; sin embargo, no fue hasta 1985 que saltó a la fama con un programa perteneciente al canal siete en Chicago.

Un año después, Oprah consiguió su propia producción conocida como The Oprah Winfrey Show, cuyo final se transmitió en las televisiones estadounidenses en 2011. Desde aquel entonces, la actriz ha participado en diversas series y películas.

En conversación con People, este 14 de diciembre, Oprah Winfrey mencionó algunos de los aspectos de su vida personal y profesional, destacó que actualmente lleva un estilo de vida en el que hace ejercicio físico y toma medicamentos para adelgazar:

“Hago mi última comida a las 4, bebo un galón de agua al día… Era consciente de los medicamentos (para perder peso), pero sentía que tenía que demostrar que tenía fuerza de voluntad para hacerlo. Ahora ya no me siento así”.



¿Qué son los medicamentos para bajar de peso?

Aunque Oprah no reveló exactamente qué medicamento toma, la conductora aseguró que recibió la receta de un profesional y que solamente lo toma como una herramienta y no todos los días.

De acuerdo con el sitio especializado de Healthline, en general, los medicamentos para adelgazar son una herramienta que pueden ayudar al control de peso. A pesar de que cada tipo de fármaco actúa de manera diferente, la mayoría reduce el apetito.

Es importante señalar que estos medicamentos no producen efectos de un día a otro, tampoco hacen que el cuerpo adelgace por sí solo, se trata de un elemento que podría apoyar al organismo a perder peso en un largo periodo de tiempo.

Estos medicamentos deben de ser prescritos por un especialista y solo deben tomarse bajo supervisión, su efectividad depende de la alimentación, dieta y estilo de vida de cada persona.



¿Cuáles son los riesgos de los medicamentos para bajar de peso?

A pesar de las promesas que hacen los medicamentos para bajar de peso, Medline Plus comenta que, en ciertos casos, al dejar de tomarlos es probable que se recupere el peso que se había perdido. Es por ello que los médicos suelen aconsejar otras opciones no farmacológicas.

No todos los medicamentos para bajar de peso tienen los mismos efectos, por lo que sus riesgos pueden variar. En general, estos son algunos de los efectos secundarios, según Medline Plus, que podrían surgir de su consumo:

Aumento de presión arterial

Dolores de cabeza

Problemas para dormir

Náuseas

Problemas digestivos

Aumento en el riesgo de padecer depresión

Asimismo, hay grupos de personas que deberían alejarse de estos elementos, como las personas con embarazo o lactancia por las posibles complicaciones.