Guillermo Rojas Jr anuncia su retiro tras 30 años de carrera

El piloto mexicano Guillermo Rojas Jr, quien ha sido el más exitoso para México en carreras de resistencia ha anunciado su retiro después de más de 30 años de carrera deportiva.

Este lunes 11 de diciembre, ‘Memo’ Rojas dio por terminada su carrera deportiva tras haber disputado en el 2023 el Campeonato Mundial de Resistencia.

“He decidido retirarme como piloto profesional de autos. Después de 31 años de carrera, después de múltiples éxitos en el automovilismo mundial, seis campeonatos de prototipos, después de haber triunfado en Europa, en Norteamérica, he tomado la decisión de parar en este deporte que tanto quiero, que tanto amo”, expresó el piloto quien tiene en su haber tres triunfos en las 24 Horas de Daytona y dos campeonatos de la European Le Mans Series.

Ha sido una decisión muy difícil, nada fácil. Tras muchos meses se asimilación, de pensamiento, pero ha llegado un punto en mi vida donde creo que es momento de dar paso a las nuevas generaciones, creo que es momento de un poco de regreso a nuestro amado deporte después de todo lo que me ha dado a mí. Sobre todo, es momento de poner mi energía en otras partes de mi vida que quizá que tenido en pausa durante tantos años. Han sido muchos años de máximo esfuerzo, de máximo sacrificio que evidentemente no me arrepiento de nada”, añadió el mexicano.

Rojas compitió en diversas categorías como la serie Grand Am donde fue campeón en múltiples ocasiones con el equipo Chip Ganassi junto a Scott Pruett.