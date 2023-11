Salario mínimo para deportistas sacude a LigaMX; Senado aprueba reforma

By

El Senado aprobó en comisiones una reforma que obligará a todas las organizaciones deportivas profesionales a fijar un salario mínimo para todas las mujeres que jueguen profesionalmente.

Aunque en la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) habían sido advertidos de que este tema tarde o temprano sería abordado por los legisladores, la noticia los sorprendió.

Antes, la liga femenil alertó al Senado que decisiones de ese tipo pueden poner en riesgo su viabilidad financiera.

Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados minimizaron esa postura y rechazaron abrir un parlamento abierto para discutir el dictamen, lo que la panista Kenia López Rabadán tachó de cerrazón. Su opinión la confrontó con el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia.

Éste es un lugar para hacer discursos políticos, no discursos charros”, dijo la senadora, en referencia al origen de Gómez Urrutia como líder sindical. La Femexfut asimiló la situación con más calma luego de conocer la explicación de Patricia Mercado sobre la reforma.

Se tiene que establecer un salario base; las diferencias de sueldo seguirán existiendo. No planteamos un salario igual para los deportistas a secas. Aquí no estamos planteando una cantidad de salario base, por lo tanto no van a desaparecer las ligas, necesitamos avanzar en la igualdad de un salario inicial para todas las deportistas y la seguridad social para ellas”, indicó.

Ante el avance de la reforma, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Conade podrían acordar ingresos base para todas las deportistas profesionales, no sólo para las futbolistas.

SACUDIDA A LA FEMENIL

Se informó también que habrá a partir de ayer, 180 días para que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la Comisión de Cultura Física y del Deporte se pongan de acuerdo con las instituciones para fincar el salario base de sus jugadoras.

Estas iniciativas no sólo son para futbolistas, sino también para todos los deportes.

QUIERE ENTRAR EN LA JUGADA

La Femexfut pidió al Senado de la República ser incluida en el debate por la equidad salarial. “Creemos firmemente que existe una deuda histórica y social en nuestro país respecto a lograr un piso parejo para las mujeres, por lo que reiteramos la solicitud para ser incluidos en el debate público y ser escuchados en el Senado”.

PREOCUPACIÓN DE LA PRESIDENTA

La presidenta de la Liga MX femenil, Mariana Gutiérrez, envió una carta al Senado con carácter de urgente para detener la iniciativa de ley de igualdad de salario entre deportistas. “Vemos con preocupación la ruta propuesta con serios riesgos, tanto para la actual viabilidad financiera de la Liga MX Femenil, que vería comprometida su continuidad, como por lo que podría significar la eventual pérdida del Mundial de 2026 y la propuesta del Mundial Femenil en 2027. Estas posibles consecuencias, serían efecto de la iniciativa en los términos propuestos actualmente”.

Por Leticia Robles de la Rosa.