Cuatro equipos aseguran serie en LMP; Tomateros y Charros hoy definen ganador

Las acciones de ayer terminaron con victoria de los Tomateros 7-2 sobre los Charros

Este jueves se juegan los 5 juegos finales de las series de la semana. (Facebook TC)

De los cinco encuentros disputados el día de ayer en diversas plazas, cuatro de ellos ya tienen al triunfador de la serie, luego de que en cada uno se sumaron ya dos partidos ganados, de los tres que se deben efectuar, exceptuando uno en donde se dividieron los triunfos.

De esta forma, Algodoneros de Guasave superó por pizarra de 5 carreras a 2, a los Venados de Mazatlán, mientras que Los Águilas de Mexicali vencieron a los Yaquis de Obregón por marcador de 4 a 1.

En otros encuentros, el actual campeón de la Liga Mexicana del Pacifico (LMP) los Cañeros de Los Mochis blanquearon a los Sultanes de Monterrey por marcador de 6 carreras a 0. Por su parte Mayos de Navojoa dio cuenta de los Naranjeros de Hermosillo por pizarra de 2-1.

El único encuentro que aún no se define es el que sostienen los Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, quienes hasta el momento han dividido triunfos a uno en cada bando.

Las acciones de ayer terminaron con victoria de los Tomateros 7-2 sobre los Charros. El espectáculo en el diamante estuvo marcado por el despliegue ofensivo de Sebastián Elizalde y Mallex Smith, quienes guiaron a los guindas al triunfo, junto a otra buena apertura de José Luis Bravo.

Agenda beisbolera

-Tomateros VS Charros a las 19:30 horas en Jalisco.

-Naranjeros Vs Mayos a las 20:30 horas en Navojoa.

-Sultanes Vs Cañeros a las 20:30 horas en Los Mochis.

-Algodoneros Vs Venados a las 21:00 horas en Mazatlán.

-Yaquis Vs Águilas a las 21:30 horas en Mexicali.