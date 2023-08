Arranca Mundial de Atletismo; México se pone en marcha

Mañana por la madrugada (1:00 am), el atleta mexicano José Luis Doctor, tomará la línea de salida en marcha 20 kilómetros, la primera prueba del Mundial de Atletismo que se estará celebrando en Budapest.

Doctor, es sexto en el ranking mundial de su especialidad y a pesar de contar con un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024, luchará por alcanzar un lugar en el podio,

Siempre buscamos la mejor preparación, el profe Raúl González nos ha inculcado que en cualquier competencia debemos tener una buena participación. Ahora estamos en buen nivel deportivo y madurez, vamos bien preparados”, dijo José Luis Doctor en una entrevista con el sitio especializado de atletismo.

Mencionó que se visualiza en una competencia dura, “nos mentalizamos todos los días, para visualizarnos en donde y con quienes vamos a competir”.

El representante de Nuevo León encabeza la delegación de 26 atletas mexicanos que estarán participando en el Mundial y donde además de él, destaca la chihuahuense Alegna González, en marcha 20 kilómetros femenil.

Mi mayor objetivo es mejorar lo que hice el año pasado en el Mundial. No quedé satisfecha con mi desempeño. No llegué bien físicamente, tuve problemas con una lesión en los isquiotibiales y no alcancé a recuperarme de la manera que yo hubiera deseado. Pero ahora me siento en mucho mejor estado físico para lograr lo que he venido trabajando con mi equipo, creo que lo puedo conseguir”, externó González en entrevista con medios nacionales antes de viajar a Hungría.

El Mundial de atletismo al aire libre se celebra por primera vez en su historia en Budapest y en Hungría, en una 19ª edición que comienza mañana y que durará hasta el 27 de agosto.

En este 2023 se cumplen además 40 años del primer Mundial de atletismo, el celebrado en 1983 en Helsinki, que es además la única ciudad que hasta ahora ha repetido como sede ya que también hospedó la cita en la edición de 2005.