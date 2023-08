“¡Estoy más vivo que nunca!”, comentó el cantautor José Luis Perales este lunes desde las calles de Londres, “de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto”.

El autor de canciones como ‘Y cómo es él’ en realidad estaba cenando en un restaurante cuando supo de su ‘muerte’, por lo que lanzó un video en sus redes sociales para desmentir los rumores que incluso lo convirtieron en tendencia en Twitter y a que su perfil en Wikipedia tuviera la fecha de su supuesto deceso.

El músico de 78 años se mostró con buena salud y alegre en el video, relató que estaba en Londres, Inglaterra, pasando unos días con sus hijos y su esposa: “abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa… Que estamos muy bien, se acabó”.

¿Quién es José Luis Perales?

José Luis Perales nació en Castejón, España el 18 de enero de 1945, es autor de decenas de baladas románticas memorables que corea generación tras generación: tiene 55 millones de discos vendidos y más de 500 canciones registradas en la Sociedad General de Autores de España (SGAE). Está casado con Manuela Vargas desde 1977 y tiene dos hijos: Pablo y María.

“Soy un hombre como todos. Tengo defectos y virtudes, puesto que soy humano. Si doy esa imagen es porque así es mi naturaleza… así me parió mi madre. Yo no me inventé. Solo cumplo con la sociedad a la que pertenezco. Soy muy feliz. Además, soy muy tímido, virtud o defecto que suelo usar para seducir”, dijo el músico a EFE hace un par de años.



Una de las que une a diversas edades de hecho se volvió viral en Tik Tok: ‘Un velero llamado libertad’, donde su voz aparece frecuentemente en clips de diversas temáticas: “Y se marchó, a su barco le llamó Libertad”. También es autor de otros éxitos mundiales como ‘Que canten los niños’ o ‘Y tú te vas’.

El músico ha contado que en realidad él no quería ser cantante, sino compositor, pero le insistieron en que interpretara temas y saltó a la fama. Ha escrito canciones para diversos artistas como:

Isabel Pantoja

Julio Iglesias

Mocedades

Miguel Bosé

Raphael

Paloma San Basilio

Parchís



“Recuerdo mi café, mi chimenea, los perros a mi lado, la lluvia, el otoño y la felicidad de las musas que se peleaban por decirme cosas”, explicó Perales a EFE en 2021, cuando describió su casa de campo en La Alcarria, el sitio donde nacieron varias letras, “historias cotidianas con las que la gente se ha identificado”.

Aunque se cree que Perales compuso su icónica canción ‘Y cómo es él’ para su hija, en realidad era para Julio Iglesias.

Perales la compuso en 1982, cuando Julio Iglesias se había separado de su esposa Isabel Preysler (actual pareja del escritor Mario Vargas Llosa), ella en ese entonces ya se había casado con Carlos Falcó, su segundo matrimonio.

José Luis Perales pensaba que Iglesias tenía la voz adecuada para la canción, pero se ha dicho que su discográfica no aceptó porque creyó que tras la ruptura de Isabela sería un escándalo, por ello, él tuvo que cantarla aunque sentía que no tenía nada qué ver con la letra.

En 2019, José Luis anunció su gira de despedida, pero en 2020 la pandemia de COVID lo forzó a posponerla como estaba previsto, por lo cual su despedida llegó hasta 2021, “A veces me bajaría del escenario y abrazaría a cada uno de ellos”, comentó en entrevista a EFE, al hablar de su público.

Sin embargo, no fue un retiro de la música, solo de los escenarios, ya que quería dedicarse a su huerto y estar con sus nietos y sus hijos, además, a la escritura de novelas y más canciones. De hecho, Perales es autor de la novela La hija del alfarero (2015).

“Sigo en la música y seguiré haciendo discos mientras la cabeza y el corazón funcionen”, comentó a EFE, “la música ha sido mi vida, la forma de expresar mis sentimientos, mis historias y, por supuesto, la forma de robar a la gente sus vivencias para escribirlas y ponerlas música”.