En América desinteresa enfrentar a Messi en final de Leagues Cup

El portero americanista, Luis Malagón, aseguró no 'les quita el sueño' enfrentar a Messi en el torneo binacional; André Jardine pide eliminatorias a visita recíproca

América buscará su boleto a los Cuartos de Final en la Leagues Cup cuando se enfrenten a Nashville SC y mientras tanto, un equipo que ya se encuentra instalado en esa ronda es Inter de Miami, donde Lionel Messi brilla en lo individual, aunque a decir del portero Luis Ángel Malagón, no es algo a lo que el plantel azulcrema preste mucha atención.

Sinceramente es un tema que no nos mueve (Messi), estamos enfocados en nuestro trabajo en América, es más importante nuestro trabajo que lo que hagan otros. No es algo que pensemos de pararlo porque pueden pasar muchas cosas. Seguir trabajando y si se acomoda, sería lindo porque es uno de los mejores del mundo”, expresó.

Por otra parte, el arquero azulcrema fue cuestionado sobre el arbitraje y las jugadas donde su equipo se ha visto afectado. Sobre eso, Malagón prefirió no entrar en polémica, ya que a pesar de las fallas arbitrales, le parece que siempre hay forma de sacar los juegos adelante.

No soy indicado para hablar del tema (arbitraje). Hay circunstancias y juegos que se pueden interpretar otras circunstancias, es futbol y es lo lindo de este deporte. Por más cosas malas que pasen puedes sacarlo adelante, es complicada esa parte, pero no me quiero meter en controversia, sólo sacar lo que el profe pide”, mencionó.

Finalmente, el portero americanista se refirió a la carga de partidos que arrastran algunos compañeros desde la actividad con Selección Mexicana y las consecuencias físicas que esto puede traer y afirmó que aunque siente el cansancio, este ajetreo es parte de la profesión, por lo que acepta con gusto la carga.

Se puede interpretar de diferentes maneras, es la parte de ser de una Selección y de un gran equipo. Al final del día me gusta, no niego el cansancio, pero es parte de la profesión estar lejos de la familia, estás expuesto a estas cosas. Depende también de juventud y genética, mueve el viajar cada dos días, no sé Memo Ochoa cuántos años en la Selección, lo veo y quiero esa trayectoria”, terminó.

André Jardine lamenta lesión de Henry Martin

Un poco triste por su lesión (Henry Martín), un jugador que sabemos de su importancia, es el capitán, estaba muy enfocado y con ganas de buscar este título. Es una lesión clásica de que está cansado de la secuencia, te lesionas en calentamiento sin movimiento brusco, es tu cuerpo pidiendo descanso. No conseguimos dárselo antes, ahora sí y estará con la familia”, señaló.

Aunado a esto, el entrenador brasileño hizo énfasis en que todos requieren un periodo de descanso al concluir actividad de Selecciones, pero esta vez fue imposible brindarselo a sus dirigidos por lo apretado del calendario, por lo que en el futuro deberán ver como solucionar ese tema en Coapa, debido a que tienen diversos convocados regularmente.

Creo que para todas las personas es necesario un periodo de vacaciones desde la Selección, pero fue imposible para el calendario. Tener a muchos jugadores de Selección es un tema a futuro y hay que pensar en la solución. No es coincidencia lesión de Henry (Martín), Valdés, de Alejandro (Zendejas).

Cada uno de forma distinta, pero hay unos que no jugaron tanto con Selección, otros con genética muy buena, pero lo ideal es que todos tengan un periodo de desligarse, disfrutar con la familia y empezar ciclo nuevo, nuestros tiempos de descanso son chiquitos”, apuntó.

Por otra parte, Jardine abordó el tema que Henry Martín puso sobre la mesa respecto a que los equipos de la MLS deberían ir a jugar a México en futuras ediciones de la Leagues Cup y manifestó que, lo ideal, serían eliminatorias con partidos a visita recíproca.

Cada torneo tiene sus características, darle cierta ventaja a los americanos, pero no imposibilita que un mexicano conquiste. Lo ideal es ser jugada con juegos de ida y vuelta, tenemos espacio en el calendario para esto. Me encanta la Leagues Cup por el nivel de los clubes de MLS, es una gran competición, podemos valorarla dándole más tiempo con juegos de Ida y Vuelta, es bueno pensarla de una forma u otra”, aseveró.