En un mes Morena anunciará a su candidata(o)

– Fuego amigo en el Frente Amplio

– Televisa aprovecha la revaluación del peso

Exactamente en un mes –el 6 de septiembre– Morena dará a conocer el nombre de su candidata(o) a la Presidencia de la República, con el disfraz de coordinadora(o) de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, una vez que se lleven a cabo las encuestas para su selección. Marcelo Ebrard dice que habrá cinco sondeos y será difícil que haya chanchullo. Propuso a dos empresas encuestadoras, espera que, cuando menos, una sea aceptada por la dirigencia de Morena. La tensión en el interior del partido está al máximo. ¿Qué seguirá después? Faltarán nueve meses para las elecciones de junio de 2024. Serán inevitables los conflictos con el Tribunal Electoral federal y el INE porque el proceso va muy adelantado.

Fuego amigo

Las cosas no pintan bien para el opositor Frente Amplio. Dará a conocer a su aspirante oficial unos días antes que Morena, el 3 de septiembre. Cinco dicen que ya reunieron los 150 mil apoyos: Beatriz Paredes, Silvano Aureoles, Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Enrique de la Madrid. El fin de semana hubo un desencuentro entre los dirigentes de los partidos que integran el Frente, originado por un comentario de Claudio X. González: ‘Vaya descaro… nunca, ni en los terribles tiempos de Peña Nieto, ha habido tanta corrupción y despilfarro. Morena no nada más está repleta de ex priístas, es la peor versión del PRI’. Fue motivado por la supuesta asignación de obra pública con la que la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado, ha favorecido a su novio Rubén Hernández Fuentes, quien tiene el cargo de coordinador operativo del gobierno local. El presidente del PRI, Alito Moreno, se sintió agraviado y le contestó: ‘Estás equivocado @ClaudioXGG. En el PRI hay priístas calificados, profesionales y eficientes, que le dieron y le siguen dando a México grandes décadas de trabajo, desarrollo y crecimiento’. Por su lado, el secretario general, Rubén Moreira, le exigió que se retractara. Lo hizo Claudio X., pero con desgano: ‘No tengo problema en reconocer las múltiples contribuciones del PRI a la construcción institucional y el desarrollo de México. He conocido a muchas y muchos priístas, en el pasado y en el presente que han entregado su mejor esfuerzo a México. La unidad por encima de todo. Que nada nos divida. Defender a la democracia y a las libertades nos convoca a tod@s’. Los priístas de la vieja guardia están esperando que el o la candidata del Frente sea un militante de su partido, no están dispuestos a hacer campaña por un panista.

Canal de Panamá

Más de 14 mil embarcaciones cruzaron el año pasado por el Canal de Panamá, marcando un récord histórico. Sin embargo, hoy está en problemas. Utiliza agua dulce, no de mar, es decir, se alimenta de la lluvia; se está secando y la situación se ha vuelto crítica. ¿Cómo va el Transísmico mexicano? Tiene una gran oportunidad para atraer clientes. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, enterada del problema panameño, recientemente informó del importante número de empresas que han participado en las licitaciones de los polos (parques industriales) de desarrollo a lo largo del Transísmico. La región podría convertirse en la zona industrial más importante del país.

Gana Televisa con el superpeso

Anunció que recompró 31 por ciento de 300 millones de dólares de un bono que vence en 2026 aprovechando la revaluación del peso. La televisora recibe 80 por ciento de sus ingresos en moneda nacional y adquirió dólares baratos para hacer la operación por 92.6 millones. Su valor en pesos fue de mil 602 millones. Antes de la revaluación la misma operación le hubiera costado alrededor de 300 millones más. Algunos de sus conductores, sin embargo, se quejan del superpeso.

Twitterati

Un motociclista murió al chocar con la parte trasera de una camioneta sobre la autopista México-Cuernavaca, entre Parres y Tres Marías. Iba a exceso de velocidad. En menos de tres horas se registraron unos cinco accidentes en dicho tramo.

@Gerardodocelotl

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com