El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la conferencia de prensa matutina este lunes 7 de agosto desde Palacio Nacional, lo acompañó Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo.



AMLO ‘demuestra’ que Tribunal cambió sus palabras para bajar 4 ‘mañaneras’

Andrés Manuel López Obrador demostró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cambió sus palabras durante el análisis que realizó sus expresiones y por las que la Presidencia de la República tuvo que bajar cuatro conferencias matutinas por violencia de género contra Xóchitl Gálvez.

Cuestionado sobre esta resolución, el mandatario mexicano se lanzó contra los magistrados del Tribunal Electoral; sin embargo, descartó utilizar algún recurso legal en su contra o ‘desaforarlos’ para que sean juzgados.

“(La resolución) exhibe de cuerpo entero a los magistrados del Tribunal Electoral, los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces de hasta alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense, qué clase de árbitros se tienen”, reclamó AMLO en Palacio Nacional.

“Me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría yo solicitar un desafuero -tengo elementos- pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes”, descartó.

Tras estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo compartió una serie de imágenes comparativas entre sus dichos y los atribuidos por el Tribunal Electoral, en el que se observa que los magistrados sí cambiaron sus palabras.

“Miren, lo que supuestamente dije para juzgarme como responsable de violencia política de género. Reverendos falsarios, ¿cuándo dije eso?”, reprochó AMLO.



Presuntas expresiones de AMLO / Lo que realmente dijo AMLO.

El presidente López Obrador mostró tres ejemplos, pero dijo que había más mentiras en el análisis realizado por el TEPJF.



Presuntas expresiones de AMLO / Lo que realmente dijo AMLO.

Finalmente, el mandatario dijo que a partir de hoy ya no se pronunciará sobre Xóchitl Gálvez.

“Ya no voy a hablar, ¿para qué me preguntas? Ya no vuelvo a mencionar el nombre de la señora”, añadió entre risas.



AMLO dice no tener información sobre Iñigo Arenas, empresario desaparecido en Polanco

El presidente dijo no tener información sobre Iñigo Arenas Saiz, un empresario mexicano de 41 años que se encuentra desaparecido desde la madrugada del domingo.

Tras ser cuestionado sobre este caso, del jefe del Ejecutivo dijo que durante la reunión con su gabinete de seguridad -en el que participa Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX- no se tocó el tema.

“Todos los lunes, como hoy, nos acompaña el jefe de Gobierno, y no hizo ningún planteamiento al respecto, pero vamos a informar”, señaló.

Iñigo Arenas fue visto por última vez saliendo del antro República de la colonia Polanco la madrugada del domingo 6 de agosto.



AMLO lamenta muerte de María Fernanda; promete ayuda para localizar a mexicano en Canadá

El mandatario mexicano lamentó la muerte de María Fernanda, joven estudiante mexicana que fue localizada sin vida en un canal de Adlershof, Alemania.

“La canciller Alicia Bárcena me informó sobre este lamentable hecho. Ayudó mucho el gobierno alemán, les agradecemos, están terminando las investigaciones y la familia nos pidió que querían que esto se manejara con sigilo y discreción y si no hay una implicación que nos lleve a pensar que se cometió un delito, vamos a respetar la petición de la familia”, indicó AMLO.

María Fernanda Sánchez fue reportada como desaparecida desde el 22 de julio en Berlín.

Asimismo, el mandatario mexicano prometió ayuda para localizar Carlos Aranda, joven mexicano que se encuentra desaparecido en Canadá.

“Nos están ayudando de Canadá. Hoy la secretaria de Relaciones Exteriores va a hablar con la canciller de Canadá y hay comunicación con los familiares. La policía en Canadá está trabajando, pero queremos haya más apoyo”, dijo.

‘Fue legal’, dice AMLO sobre la detención del fiscal de Morelos

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre la detención de Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, por los Delitos Contra la Administración y Procuración de Justicia, específicamente por el retardo de la justicia en el caso de la investigación del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrido en octubre del año pasado.

“Sí, fue legal (la detención) porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal, pero este es un delito del fuero común. Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México y por eso interviene la Fiscalía de la ciudad y desde luego que nosotros queremos que haya justicia”, respondió el mandatario.

“Al señor fiscal ni lo conozco”, añadió AMLO.

En este contexto, el titular del Ejecutivo afirmó que había “mucho interés” en proteger a Carmona por parte de “políticos, personalidades e integrantes del Poder Judicial”.



¿Por qué fue detenido Uriel Carmona?

El funcionario está señalado por su probable participación en Delitos Cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia, esto por la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda.

En su momento, la Fiscalía de Morelos señaló que la joven murió por intoxicación alcohólica; sin embargo, la Fiscalía de la CDMX desmintió esta versión con una serie de pruebas que mostraron cómo la joven fue asesinada en la capital del país.

‘Ya se tienen los helicópteros’ que cuidarán el Tren Maya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya se tienen los helicópteros que sobrevolarán y cuidarán el Tren Maya, una vez que este comience operaciones.

Al ser cuestionado sobre la seguridad en el sureste de México, el mandatario mexicano aseguró que, de manera paralela al avance en las obras del Tren Maya, se trabaja en el diseño de seguridad para que la Guardia Nacional y el Ejército vigile toda la ruta del nuevo ferrocarril.

“Se trabaja para que haya seguridad en todo el sistema del Tren Maya, va a tener un sistema de seguridad especial con elementos de la Guardia Nacional, se están construyendo cuarteles, va a haber vigilancia con helicópteros -ya se tienen los helicópteros, es todo un plan”, afirmó.

“El tren lo va a manejar una empresa de la SEDENA y va incluido lo de seguridad. Estamos trabajando en eso y con la gobernadora se ha avanzado para que se garantice la seguridad”, añadió.



¿Cuáles son las gasolineras más baratas y caras del país? Esto dice la Profeco

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, presentó este lunes un informe sobre las gasolineras con los precios más altos y más bajos en las ocho regiones del país.

La semana pasada, el precio promedio de la gasolina Magna fue de 22.48 pesos por litro; el de la Premium de 24.54 pesos por litro; mientras que el Diésel se vendió en 23.81 pesos por litro.

Las gasolineras ‘más careras’ fueron Chevron, RedCo y Oxxo Gas; mientras que las ‘aliadas de los consumidores’ fueron G500, BP y Exxon Mobil.

De acuerdo con el monitoreo de la Profeco -del 26 al 30 de julio- estos fueron los establecimientos con los precios más bajos en todo el país:

Gasolina Magna en Pemex en Veracruz, Veracruz: $21.39 por litro.

Gasolina Premium en GRN de Altamira, Tamaulipas: $22.76 por litro.

Diésel en Pemex de Canatlán, Durango: $23.89 por litro.

En tanto, las estaciones de servicio más ‘pasadas de rosca’ fueron:

Gasolina Magna en Petro 7 Seven en Monterrey, Nuevo León: $25.45 por litro.

Gasolina Premium en ServiFácil de Centro, Tabasco: $25.51 por litro.

Diésel en Arco de Hermosillo, Sonora: $25.59 por litro.

¿En dónde venden la canasta básica más barata?

Asimismo, Ricardo Sheffield informó sobre los supermercados que vendieron los 24 productos de la canasta básica al precio más bajo -en las cuatro regiones del país- durante el monitoreo realizado del 24 al 28 de julio.

Mega Soriana en Cuernavaca, Morelos: $852.10

Mega Soriana en Zapopan, Jalisco: $858.10

Soriana Híper en Chihuahua, Chihuahua: $830.40

Soriana Híper en Centro, tabasco: $801.25

Respecto a los precios, el titular de la Profeco señaló que hay una ligera alza en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.