INE ‘pasa bolita’ a Tribunal Electoral sobre precampañas de Morena, afirma Uuc-kib Espadas

El Instituto Nacional Electoral (INE) no autorizó las precampañas de los aspirantes a la candidatura de Morena sino que traspasó la labor de analizar el problema al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó Uuc-kib Espadas Ancona, consejero del órgano.

“Lo que hizo la Comisión de Quejas el día de ayer no fue dar luz verde a estos eventos, lo que dijo fue que se trata de asuntos de fondos que no le corresponde resolver a esa Comisión sino al Tribunal, es decir, en todo caso, digamos que le paso la carga al Tribunal sin resolver”, comentó esta mañana en el Foro “Cumbre Uniendo Mentes”, celebrado por los 25 años de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Comisión de Quejas sesionó este miércoles con el objetivo de analizar el proyecto propuesto por la Unidad Técnica de lo Contencioso, que se derivó de una queja presentada por el diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, y que pretendía suspender los recorridos de los precandidatos de Morena por considerarlos actos proselitistas.

Tras la discusión, la mayoría de los consejeros y consejeras del INE desechó el proyecto al considerar que no se pormenorizaron hechos de los actos realizados por los aspirantes a la candidatura: no se acreditó el número de asistentes, no se identificó propaganda, no se describieron características del inmueble, ni se constató que el uso de la voz fuera por parte de las llamadas “corcholatas”, entre otros puntos. Con esto, quedaron descartadas las medidas cautelares para frenar los eventos en cuestión.

A pesar de la decisión, Espadas señaló que el tema aún debe ser discutido por el Tribunal Electoral, el cual cuenta con un criterio abierto sobre lo que implica realizar actos anticipados de campaña.

“Hasta hace muy poco el criterio del Tribunal era que, si no había un llamado explícito a votar ‘vota por mí’, eso no eran campañas, esto afortunadamente se ha ido ampliando para poder valorar procesos en donde la intención es pedir el voto aunque no se pide expresamente, ese es el debate en el que se está”, apuntó.

Independientemente de la decisión que tome el Tribunal y las dudas que surjan sobre el cumplimiento de las leyes electorales, Espadas garantizó que los procesos electorales del 2024 serán legales e íntegros, como los que ha organizado el INE a lo largo de tres décadas.

Gobierno de AMLO reanudará ataques al INE cuando se sienta incómodo: Lorenzo Córdova

El expresidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova, también se presentó en la cumbre para hablar de la relación que lleva actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el instituto.

De acuerdo con Córdova, por el momento, se puede observar una especie de tregua entre ambos actores políticos pero los ataques podrían reanudarse si el gobierno se siente amenazado por alguna medida emitida por el órgano.

“Los ataques al INE, mucho me temo, que hoy están en una pausa, y tarde o temprano cuando se tome la primera decisión que incomode a los intereses que inevitablemente gravitan en la política, volverán las descalificaciones al INE o Tribunal (Electoral) en su caso”, comentó esta mañana durante la mesa “La democracia y modernidad en riesgo”.

El ahora profesor de Derecho en la UNAM, señaló de manera respetuosa que, hasta ahora, el instituto se ha mostrado condescendiente con violaciones a las normas electorales mientras que el Tribunal se ha encargado de “enmendar las planas”. “El día en que esas violaciones sean sancionadas pues va a venir la andanada en contra del INE”, indicó.

A pesar de la advertencia, Córdova celebró que exista una mejor relación del INE con el gobierno y pidió seguir presionando al instituto para que lleve a cabo sus labores de arbitraje.