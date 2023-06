“Jamás he visto a un hombre con tanta fortaleza y entereza por querer y estar para sus hijos”, escribió Anna Ferro en una publicación en redes sociales en la que recordó al fallecido conductor Fernando del Solar en marco de las celebraciones por el Día del Padre.

Fernando del Solar murió a los 49 años hace casi un año, tras complicaciones de salud relacionadas con el Linfoma de Hodgkin que padecía; fue reconocido por su participación en programas como Venga la Alegría, Hoy y La Academia.

Tras la muerte de Fernando del Solar, su viuda se ha visto envuelta en una polémica con la exesposa del conductor, Ingrid Coronado, a raíz de la disputa por la propiedad de un departamento ubicado en Cuernavaca, Morelos.

Anna Ferro habla de la paternidad de Fernando del Solar

Este domingo, Día del Padre, Anna Ferro fue una historia en su Instagram con una fotografía de Fernando del Solar y la canción ‘Color esperanza’ de Diego Torres.

“Feliz Día del Padre, amore mío, una de tus facetas más hermosas es haberte visto ser ese padre amoroso, paciente pero sobre todo con una fuerza de voluntad de lucha para estar con tus hijos”. Ferro también le agradeció a Fernando del Solar por ser “el padre de Francesca (su hija más pequeña)”.

Asimismo, la viuda del conductor publicó otra fotografía de Fernando con un mensaje recordando su paternidad:

“Jamás he visto a un hombre con tanta fortaleza y entereza por querer y estar para sus hijos. Un hombre que por amor a ellos dejó su ego a un lado, su dolor, orgullo, quedarse en silencio por amor. Te admiro tanto y sé también que no fuiste perfecto en muchos sentidos, pero sí humano, sí con valores, sí con verdades”.

Anna Ferro aseguró que, a pesar de estar peleando con las complicaciones de su salud, Fernando del Solar siempre estaba al pendiente de sus hijos. De igual manera, habló sobre quienes han hablado del conductor sin haberlo conocido:

“Duele saber que exista gente que simplemente opine sin saber lo que realmente fue, gente que manipula los hechos, las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien o simplemente tratar de querer limpiarse sus pies para su propio beneficio, sea el que fuese”.

Ferro también habló de las críticas al conductor: “creen que manchando tu nombre van a tener más crédito… no es así. Esto he aprendido, la gente habla desde su carencia, desde su dolor, NO PUEDEN DAR LO QUE NO TIENEN… por eso entregan dolor y carencia”.

La deuda de manutención de Fernando del Solar

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se conocieron en el programa Sexos en guerra (2002), fueron grandes amigos en Venga La Alegría y a los 15 días de iniciar una relación en secreto, se embarazaron de su primer hijo en medio de un escándalo lleno de especulaciones mediáticas, se casaron y un mes después enfrentaron un diagnóstico inesperado. Tiempo después nació su segundo hijo.

Luego del fallecimiento del conductor de Venga la alegría, Claudia Ramírez, abogada de Ingrid Coronado, confirmó que del Solar tenía una deuda pendiente: casi durante un año no pagó completa la manutención, que era parte de sus obligaciones y refirió que ésta ascendía a más de 300 mil pesos.

La razón es porque no habría pagado las colegiaturas de la escuela completas como un juez determinó, pero su clienta no quiso demandarlo:

“En un momento del juicio se determina al señor Fernando que pague a sus hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos; desgraciadamente al principio le empieza a pagar la colegiatura, luego un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno”, reveló a Ventaneando.

“Tuve que mostrar la demanda original en donde quien demandó fue él (Fernando del Solar) a mí, quien me solicitó pensión alimenticia, enorme, fue él a mí; quien me solicitó que me hiciera cargo de todo de lo de mis hijos fue él a mí”, agregó Ingrid en el programa de Yordi Rosado.