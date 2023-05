Chivas no señala a Alexis Vega; ‘somos familia, nos protegemos’

By

En Chivas destacan que son una familia y no dejan a ningún integrante fuera. ¿Se refuerza? Esto opina Fernando Hierro, director Deportivo de Chivas

En Chivas no hay culpables, no se señala algún jugador, sino todo lo contrario, tratan de protegerse porque son una familia, así lo ve Fernando Hierro, director Deportivo del Rebaño, tras la final que perdieron ante Tigres del Clausura 2023 de la Liga MX.

“Somos una familia, no señalamos a nadie, nosotros protegemos, trabajamos. Contra Atlas, ante León, estuvo extraordinario. Imagínate que Alexis hubiera metido el gol, un ídolo. Esto es futbol. Aquí suma todo el mundo, no dejamos a nadie fuera de la familia. Si perdemos es todo juntos, sabemos la clase de jugador que es, no señalamos, sabemos el potencial que tiene”, mencionó Fernando Hierro en conferencia de prensa.

Alexis Vega fue uno de los jugadores señalados por aficionados y algunos analistas por el rendimiento que tuvo en la cancha.

LOS REFUERZOS EN CHIVAS

Fernando Hierro afirmó que salen tantos nombres de refuerzos que no puede hacer nada. Ese tema sólo lo habla con su entorno íntimo. Solo hay dos cuestiones.

“Que no quieren venir o sus equipos no los quieren vender. Además, que es muy caro el mercado interno”, destacó.

Los refuerzos los analizan y ven las alternativas y en Chivas están abiertos, pero también echarán ojos de los “hermanos”.

“Tenemos hermanos pequeños, cuando gente habla de nombres, futuros, está el Tapatío, equipos subs”, recalcó.