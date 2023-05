¿Por qué no una tregua?

– Dos millones de nuevos empleos

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha llegado a su punto máximo y sin retorno. El presidente López Obrador habla de un golpe de Estado de parte de los magistrados, sus fallos tienden a paralizar las obras emprendidas por el gobierno. Las decisiones del tribunal, una tras otra, colocan al Ejecutivo en la imposibilidad de continuarlas sin violentar la ley.

Por su lado, los ministros actúan desde la ilegalidad a partir de que no han acatado el mandato constitucional de que bajen sus ingresos al nivel de la Presidencia de la República. Para establecer una tregua se necesita un negociador que convenza a las partes de que les conviene un cese de hostilidades sin que eso signifique una capitulación. Este papel podría asumirlo el Congreso de la Unión si no fuera porque sus líderes no son las personas idóneas. Ricardo Monreal ha demostrado en más de una ocasión, no obstante recientes arrepentimientos, que no está del lado del Presidente y Nacho Mier ya tomó partido contra la Corte.

Faltan 16 meses para que termine el primer gobierno de la 4T y no puede ser confinado a la parálisis, ni la acataría; la Corte podría ser disuelta si Morena gana la mayoría constitucional del Congreso. ¿Dónde está el hábil negociador que consiga una tregua?

Larrea salió ganando

Al final de la historia no le fue mal al multimillonario Germán Larrea con la ocupación de tres tramos de Ferrosur, incluido el que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, en Veracruz.

Reaccionaron los inversionistas empujando al alza el valor de las acciones de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores. Además, la agencia S&P Global Ratings confirmó su calificación mxAAA, el nivel más alto en la escala local de grado de inversión, ya que espera que la empresa enfrente bajos riesgos operativos y financieros por la reversión de la concesión de los tres tramos concesionado a Ferrosur.

Dice la agencia: En nuestra opinión, la decisión del gobierno de ocupar temporalmente algunos tramos ferroviarios que opera Ferrosur desde 1998, bajo su título de concesión, no causa riesgos operativos ni financieros considerables que afecten la capacidad de pago de GMXT. Hasta ahora, la ocupación por parte del gobierno ha sido solamente presencial y la compañía continúa a cargo de la totalidad de las operaciones en dichos tramos, sin una interrupción o afectación al curso normal del negocio. De igual manera, las actividades de cobranza sobre la prestación del servicio a nivel de Ferrosur se mantienen sin cambios.

Más empleo

Baja el desempleo y aumentan las ventas de los tianguis y supermercados. También algunas empresas comienzan a sufrir la escasez de personal. Es común la piratería de trabajadores bien calificados en las maquiladoras del norte del país.

Las siguientes son las cifras que documentan la realidad. En el primer trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) del país fue de 60.1 millones de personas, 2 millones más que en el primer trimestre del año previo. El registro abarca a la población de 15 años de edad y más. El reporte es del Inegi. La tasa de desocupación fue de 2.7 por ciento de la PEA, cifra menor a la del mismo periodo de un año antes (3.5 por ciento).

Los intocables

Algunos no quieren que se toque nada en nuestro país. El INE no se toca, el INAI no se toca, el Conacyt no se toca y ahora tampoco quieren que se toque a la Suprema Corte de Justicia.

El ángel de la dependencia, ex secretario de Hacienda y ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, se sumó a la marcha en defensa de la Corte. No se sabe si su interés fue defender al tribunal o tenía en mente su propia pensión –tiene el récord universal de haberse pensionado antes de cumplir 50 años– en el caso de que en el próximo gobierno quisieran cancelarla, como ocurrió con las que recibían los ex presidentes. Anda buscando ser candidato del PRI a la Presidencia de la República, al grito de mi pensión no se toca.

