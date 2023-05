Próximo gobierno debe seguir de izquierda

By

– Tareas pendientes: refundar el Poder Judicial

– De centro, no… y menos neoliberal

En el sondeo de esta semana le preguntamos a nuestros lectores qué tipo de posición ideológica y económica prefieren que tenga el gobierno federal para el periodo 2024-2030. Recientemente el presidente López Obrador dijo que podría darse un corrimiento al centro. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Votaron mil 640 personas. Participaron en Twitter, 441; en El Foro México, 630, y en Facebook, 569. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de la plataforma Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

Twitter

El próximo gobierno deberá continuar con la política social, económica, educativa, de desarrollo e internacional, como la que lleva a cabo nuestro actual gobierno y mejorarla en donde se han tenido pocos resultados, debemos evolucionar como sociedad.

@57Torito / Puebla

Con el término izquierda muchos ya piensan casi en un comunismo bolivariano… Se escucha mejor progresista. Como sea, lo más conveniente es un gobierno de izquierda.

@GonzaloMartnMa1 / Aguascalientes

Debe estar comprometido con la transformación del país y acabar con privilegios de élites empresariales, Poder Judicial e institutos supuestamente autónomos.

@LupitaZenteno4 / Cuernavaca

Pero de Izquierda moderna: planeando, organizando, dirigiendo, controlando y evaluando cada acción de gobierno.

@Sergiolorenzo / Morelia

Hay cuestiones necesarias que no se pudieron impulsar (medir la riqueza, eliminar la comisión de retiros en cajeros interbancarios, reducción de la jornada de trabajo, etc.). El siguiente gobierno debe estar listo para defender los intereses de los trabajadores, aun si eso afecta a los magnates.

@CMMontero_ / CDMX

El Foro México

Aunque pienso que basta con ser de izquierda en el próximo gobierno, también pienso que, sin caer en extremismos, debe ser más consecuente consigo mismo y en sus políticas.

Adrián García Fierro/ Acapulco

No ha habido gobiernos de izquierda reales, sólo han sido gobierno de centro con perspectiva social y humanitaria. Hace falta conocer cómo sería un gobierno de izquierda y, la verdad, a los candidatos y la candidata no los veo de izquierda, sólo se acercan, pero no lo son.

Rosario Rivera Villanueva/ CDMX

Debe continuar con el proyecto de AMLO y la 4T. El Presidente ha demostrado que, con mesura, su aplicación hacia la izquierda es la adecuada. Así no espanta a los gringos y ni chinos ni rusos querrán instalarse en nuestro país. El siguiente presidente o presidenta deberá ser de izquierda, del mismo modelo económico que AMLO.

Miguel A. Ramírez M./ CDMX

Necesitamos profundizar los cambios, hacerlos radicales. Hay todavía mucho por hacer, no queremos repetir los errores de Uruguay, Ecuador, Nicaragua… donde ha habido retrocesos. Compromiso efectivo para instaurar, ahora sí, un nuevo régimen.

Hugo Carbajal Aguilar/ Zacatepec

La intención de tener el poder es ir ganando el terreno perdido durante los últimos 100 años, en los que se tuvieron conquistas sociales que se fueron diluyendo. Apoyaría un nuevo Constituyente para borrar las reformas neoliberales y fortalecer las sociales.

Benjamín Antúnez Arredondo/ CDMX

Facebook

Debe refundar al Poder Judicial, que es el gran lastre de este país. No se puede aspirar a tener un gobierno decente si los encargados de impartir justicia son prostitutas que venden la justicia al mejor postor.

Leobardo López Galván/ CDMX

Queremos un sistema judicial electo democráticamente. No más empleados de nadie, ni abusivos ni traidores.

Javier Tinoco/ CDMX

Más a la izquierda para contener el neoliberalismo que aún existe, pero sin llegar a la radicalización ni el autoritarismo.

Fito López/ Toluca

Es necesario profundizar en las transformaciones. El sistema financiero no se ha tocado, el negocio de las Afores sigue intacto, el tema agrario está ausente de la agenda…

Francisco Escobar/ Salvatierra

