Las acciones asiáticas suben por una mejora en la relación EU-China

Las acciones asiáticas subieron cuando los inversores se centraron en las sugerencias de Joe Biden sobre mejorar las relaciones con Beijing.

Su predicción de que los lazos chino-estadounidenses “comenzarían a descongelarse muy pronto” elevó las acciones de Hong Kong más de 1 por ciento.

El índice MSCI Asia Pacific subió un 0.8 por ciento.

El índice MSCI Emerging Markets subió un 0.7 por ciento.

Los mercados de valores comenzaron la semana con una nota vacilante cuando el presidente Joe Biden y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se prepararon para reunirse el lunes en un intento por resolver los obstáculos en las negociaciones sobre el techo de la deuda.

Las conversaciones han oscilado entre el progreso y el punto muerto durante días, a medida que se agota el tiempo para llegar a un acuerdo. Las acciones cedieron ganancias el viernes después de que los republicanos se retiraron temporalmente. La urgencia de la situación fue subrayada el domingo por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien dijo que las posibilidades son “bastante bajas” de que Estados Unidos pueda pagar todas sus facturas a mediados de junio.

Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100 oscilaron sin cambios el lunes. En Europa, los mercados griegos fueron un punto brillante después de que las elecciones nacionales del domingo dieron como resultado la victoria del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, lo que indica que las políticas favorables a la inversión continuarán.

“Hay mucho espectáculo en torno al techo de la deuda”, dijo Sarah Hewin, economista sénior de Standard Chartered Plc en Londres. “Aunque parece que ha habido una ruptura, la gente cree que las conversaciones se reactivarán rápidamente.

Micron Technology Inc. se hundió un 5.8 por ciento en las operaciones previas a la comercialización después de que China dijera que los productos de la empresa fallaron en una revisión de seguridad cibernética. Las acciones de otros fabricantes de chips, como Nvidia Corp. y Qualcomm Inc., también cayeron.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron, liderados por las notas a dos años sensibles a las tasas y los mercados monetarios redujeron sus apuestas sobre un aumento de las tasas de interés en junio a solo el 25 por ciento. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el jefe de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, han señalado en los últimos días que apoyarían una pausa en las tasas.

Las acciones de Adani avanzan

Las acciones de Adani Group subieron, extendiendo las ganancias impulsadas por el informe de un panel judicial indio que no encontró evidencia concluyente de manipulación del precio de las acciones como alegaba el vendedor en corto estadounidense Hindenburg Research.

Las 10 acciones de Adani agregaron alrededor de 10 mil millones de dólares a su valor de mercado en la sesión del lunes, el mayor aumento desde el informe mordaz de Hindenburg en enero. El buque insignia, Adani Enterprises Ltd., subió alrededor de un 19 por ciento, se sumó a su ganancia del viernes y cerró al nivel más alto desde el 31 de enero. Los comerciantes dijeron que las posiciones cortas atrapadas se deshicieron agresivamente, y los inversores se inclinaron a realizar nuevas apuestas largas en el grupo.

El sentimiento hacia el conglomerado ha cambiado notablemente desde hace una semana, cuando las preocupaciones sobre la exclusión de algunas acciones de Adani de los índices MSCI Inc. provocaron una venta masiva. Las acciones también sufrieron debido a las preocupaciones sobre la dilución de acciones desencadenadas por los planes de recaudación de fondos para Adani Enterprises y Adani Transmission Ltd.

El informe provisional “está ayudando porque se reducirá el temor de más investigaciones contra el grupo”, dijo Deepak Jasani, jefe de investigación minorista de HDFC Securities Ltd. “Le ha dado al grupo una especie de hoja limpia. Si bien el cambio en la percepción de los inversionistas extranjeros será gradual, este es un paso bastante significativo”.

En su informe de 173 páginas, el comité dijo que, según los datos del regulador de mercados Securities and Exchange Board of India, o SEBI, no vio “ningún patrón evidente de manipulación” en el fuerte aumento del precio de las acciones en las empresas del multimillonario Gautam Adani, que se puede atribuir a “cualquier entidad única o grupo de entidades conectadas”.

Esto se refería a una acusación central de Hindenburg, el vendedor en corto de EU que alegó una malversación corporativa de gran alcance por parte del Grupo Adani en un informe del 24 de enero, que las compañías ficticias en el extranjero vinculadas a la familia Adani estaban pujando por las acciones del imperio.

Dicho esto, las investigaciones aún están en curso. SEBI tiene como fecha límite el 14 de agosto de la Corte Suprema para cerrar su investigación sobre cualquier violación de la ley de valores por parte del Grupo Adani, así como cualquier actividad de mercado inusual en sus acciones.

Los inversores también estarán atentos a la decisión que se tome sobre la recaudación de fondos en la reunión del directorio de Adani Green Energy Ltd. el 24 de mayo. Mientras tanto, los cambios en los índices MSCI entrarán en vigencia al cierre de operaciones el 31 de mayo.

Adani Green Energy Ltd., Adani Transmission, Adani Total Gas Ltd. y Adani Power Ltd. aumentaron su límite del 5 por ciento, mientras que Adani Wilmar Ltd. aumentó un 10 por ciento. Adani Ports y Special Economic Zone Ltd. subieron hasta un 9.5 por ciento.