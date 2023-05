Después de los rumores del mensaje sobre el ‘karma’ que compartió Verónica Castro, después de que Yolanda Andrade revelara tener problemas de salud y estar hospitalizada, la presentadora de ‘Mojoe’, finalmente respondió.

Yolanda Andrade declaró ante la publicación de Verónica Castro respecto al ‘karma’, la cual compartió días después de que la conductora de televisión anunció que atravesaba por problemas de salud y que, hasta la fecha, se desconoce si iban dirigidos hacia ella.

“Sí, pero también está el ‘dharma’, también está el dharma. Si tienes conocimiento del Karma, también tienes que tener conocimiento del dharma y vamos a practicar el dharma, ¿no?, con amor […] De mi boca nunca he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir”, dijo Yolanda Andrade.

Por otra parte, ante los rumores de que los problemas de salud de Yolanda Andrade habrían sido por brujería de personas que le querían hacer daño, la presentadora de televisión señaló que estaba cansada de los escándalos. Incluso, negó que el problema fuera por causas de un tumor.

“Estoy cansada. Estoy cansada, de verdad, y mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por el aneurisma que tengo acá. Entonces, vengo a mi trabajo […] Apenas ayer me dijeron que no era un tumor y, después, tengo que ir mañana porque me habían dado la cita para hoy, pero tengo que grabar”, declaró.

¿Qué es el dharma, lo que practica Yolanda Andrade?

Ante los problemas de salud de Yolanda Andrade y la respuesta sobre el mensaje que compartió Verónica Castro referente al karma, muchos se preguntarán qué es el dharma. Esta palabra proviene del sánscrito, la cual algunos traducen como la ‘rectitud’ o ‘moralidad’.

En otras palabras, hay quienes lo interpretan del dharma como un estilo de vida en el que se practica lo que es correcto o aquello que se debe hacer mientras se interactúa en una sociedad con valores y normas de convivencia. Mientras que otros simplemente lo perciben como un tipo de autoprotección.

Así que, como no se sabe si el mensaje que compartió Verónica Castro sobre el karma era referente a los problemas de salud de Yolanda Andrade, la conductora optó por responder y poner fin a las especulaciones practicando el dharma.