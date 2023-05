Marcelo Ebrard inicia el movimiento de sus peones hacia la carrera por la presidencia de México. Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos y una de las personas más cercanas al secretario, ha renunciado este 2 de mayo. Así lo ha anunciado el secretario de Relaciones Exteriores en un breve mensaje a medios. “Ella conversó conmigo y me dijo: ‘Yo quiero irme a la promoción abierta 100% de tus aspiraciones y ya no estar en la Secretaría dada la proximidad de los eventos políticos que anunció recientemente el señor presidente de la República”, manifestó. En su lugar, Eduardo Jaramillo, hasta ahora director general para la Organización de las Naciones Unidas, asumirá como encargado de despacho de la subsecretaría.

Ebrard reiteró que considera que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena no pueden llegar a la encuesta que se realizará dentro del partido como funcionarios públicos. “En mí forma de pensar le correspondería a Morena fijar la fecha pero si no lo hace pues entonces cada uno de nosotros tomará sus decisiones. No vamos a estar a expensas a ver cuándo deciden hacer las cosas”, indicó. El funcionario recordó que sobre este tema él envió una carta al presidente del partido desde diciembre, en donde propuso que todos renunciaran a sus cargos, debatieran y entonces se hiciera la encuesta. El canciller aseguró que Morena no ha respondido a esa misiva, por lo que los buscará de nuevo para ver si ya hay respuesta. “Déjame primero hablar con Morena”, respondió cuando se le preguntó cuando renunciará como Secretario de Relaciones Exteriores.

Ebrard relató también que el pasado 28 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo a él y a los otros tres aspirantes a la candidatura de Morena que debe de haber unidad dentro del partido. “Que cada quien asuma su responsabilidad, su activismo, estuvimos todos los involucrados y como lo entendemos es que entramos a una etapa distinta en esta contienda y bueno pues ya que cada quien tome sus decisiones. Pero por lo pronto quienes ya deseen participar de manera plena en el proceso tendrán que irse separando de sus cargos”, expresó.

Minutos antes del anuncio de Ebrard, la hasta ahora subsecretaria publicó su carta de renuncia en su cuenta de Twitter en donde explicó que su salida obedece a proyectos “personales y políticos” que requieren de toda su dedicación. En los siguientes tres meses, la hasta ahora subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos intentará posicionar a Ebrard como candidato de Morena para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el país en 2024.

El movimiento en la sede de la Cancillería, ubicada en la Avenida Juárez de la capital, se da a solo tres días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador reuniera a los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, entre ellos Marcelo Ebrard, y les pidiera, frente a los senadores de su partido (Morena) y de sus partidos aliados (Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo) definir quién abanderará la alianza en las elecciones de 2024 en los próximos tres meses. Ebrard comparte aspiraciones con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el senador morenista Ricardo Monreal. Desde mediados del año pasado, los cuatro promueven su imagen, realizando viajes a los estados, apareciendo en espectaculares y manifestando sus aspiraciones presidenciales.

Delgado había ocupado su oficina en el piso 14 de la sede de la SRE desde el 16 de enero de 2019, después de ser ratificada por el Senado mexicano. Pero la relación con Ebrard comenzó mucho antes, en 2006, cuando él era jefe de Gobierno del Distrito Federal y ella la Secretaria de Medio Ambiente. Desde su puesto como subsecretaria, Delgado se ha encargado de algunos de los principales proyectos de Ebrard como canciller: conseguir las vacunas para la covid-19 y los ventiladores durante la pandemia en 2020. También fue la delegada por Ebrard en las negociaciones para que Tesla estableciera su mega planta de producción en México. Ha sido la representante del canciller en los foros internacionales sobre migración, mujeres y medio ambiente, y como tal es la subsecretaria que más viajes al extranjero ha realizado de la dependencia.

El pasado 8 de septiembre, Delgado dijo a la revista Forbes México que, con miras a las elecciones presidenciales de 2024, ella quería trabajar para que Ebrard sea presidente de México.

Las corcholatas, como llama López Obrador a los aspirantes presidenciales de su partido, fueron reveladas por el propio mandatario federal entre julio y agosto de 2021. Durante una conferencia de prensa en su estado natal, Tabasco, tras las elecciones intermedias, López Obrador afirmó que no habría “tapados” en su Gobierno y dio a conocer una lista de quienes él consideraba aptos para ser candidatos a la presidencia. “Yo soy el ‘destapador’ y mi ‘corcholata’ favorita va a ser la del pueblo, esa es la regla. La gente va a decidir en su momento en forma libre, democrática”, aseveró. En esa ocasión enlistó a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Clouthier, Esteban Moctezuma y Rocío Nahle. Dejó fuera a Ricardo Monreal y a Adán Augusto López, a quienes integró a la lista de aspirantes después.