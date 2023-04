Se envalentonan los ministros

By

No debería regatearse a ministras y ministros de la Suprema Corte la experiencia de vivir el momento luminoso de sentirse independientes, honestos y valientes, después de tantos años de estar bajo el zapato del presidente de la República en turno. Ganó el mote de la Suprema Corta en todos esos años, en que también hizo favores a los poderosos de la iniciativa privada. Ayer les llegó el momento de luz a ocho ministros que votaron en favor de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional dependa operativa y administrativamente de la Sedena. El autor de la iniciativa fue el presidente López Obrador, y se trataba de demostrar la autonomía que han ganado respecto al Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay un dato que desluce su bravura: civil o militar, el jefe es el Presidente. La Constitución establece que es el comandante supremo de las fuerzas armadas, y respecto a su gabinete, puede nombrar y remover libremente a los titulares de despacho, incluyendo la Secretaría de la Seguridad Pública, a la cual quedará adscrita la Guardia Nacional. No es superfluo analizar cómo votaron los ministros. Son cuatro los que ha propuesto López Obrador. Ya se le voltearon dos:

Juan González Alcántara, autor del proyecto en contra, y Margarita Ríos Farjat, antes jefa del SAT. Sus otras dos propuestas, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, le dieron su voto. Sucesos como este deberían dar paso a una honda reflexión ahora que se acerca el momento de la encuesta que decidirá quién será el candidato o candidata de Morena a la Presidencia de la República.

Desafiando la fatalidad

Ya son dos o tres percances en el aeropuerto internacional Benito Juáez de la capial del país que deberían mover a las autoridades a tomar medidas prudentes. El último incidente ocurrió cuando dos aviones se preparaban para despegar; sufrieron un leve choque mientras rodaban en las pistas. Los aviones son un Boeing 737-800 de Aeroméxico, con destino a Ciudad Juárez, y un Boeing 757-200 de su socia estadunidense Delta Air Lines que se dirigía a Nueva York. Si bien no es claro el origen del incidente, no puede soslayarse que la terminal aérea registra una saturación de años. El AIFA y Toluca siguen subutilizados; para las autoridades primero están los intereses de las aerolíneas.

Talqueados

No se ha talqueado el problema judicial de los laboratorios Johnson & Johnson. Una filial se declaró en quiebra por segunda ocasión, tratando de llegar a un acuerdo de 8 mil 900 millones de dólares sobre demandas que reclaman que su talco para bebés y otros productos provocan cáncer, según Reuters. Es la empresa LTL Management, filial de J&J. Un tribunal de apelación dictaminó que no se encontraba en el tipo de dificultades financieras que le permitía acogerse al juicio de quiebra. Según J&J, la nueva declaración de bancarrota incluye una propuesta de pago de 8 mil 900 millones de dólares en 25 años para resolver todas las reclamaciones actuales y futuras relacionadas con el talco. El acuerdo supuestamente ya fue aceptado por más de 60 mil demandantes, pero el tribunal no lo dejó transitar.

Ombudsman Social

Asunto: la UNAM

A pesar de que la @UNAM_MX establece que ninguna licencia sin goce de sueldo puede rebasar seis años, @lorenzocordovav pudo conservar su plaza de investigador B gracias a que el Consejo Técnico de Humanidades violó la norma universitaria. Así me lo confirmó hoy @INAImexico.

J. Lu. Sarmiento/Ciudad de México

R: Tuve la suerte de ir a la Facultad de Derecho de la UNAM en los tiempos del gran rector Javier Barros Sierra. Desde entonces, nuestra mayor casa de estudios ha venido dando tumbos.

Twitterati

Una de las candidatas a gobernadora del Edomex acaba de decir: Salgan a la calle y hagan lo que saben hacer, para bien o para mal. Queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. No hay ningún analista indignado en Twitter, así que ya saben cuál de las dos fue.

