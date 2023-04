Madonna’ regresará a México como parte de su gira mundial denominada ‘The Celebration Tour’, que comenzará en julio de 2023, para celebrar cuatro décadas de trayectoria artística.

Está confirmada la presentación de la ‘Reina del Pop’ el 25 de enero del 2024 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México tras siete años de ausencia en suelo mexicano.

La gira ‘The Celebration Tour’, con más de 30 presentaciones confirmadas hasta ahora, comenzará a mediados de julio de este año en varias ciudades de Estados Unidos y cerrará el año en varios países de Europa. En 2024 regresará al continente americano para su concierto en México.

Estos han sido los conciertos de Madonna en México

Los mexicanos han tenido la fortuna de disfrutar la presencia de la ‘Reina del Pop’ en varias ocasiones desde que la cantante lanzó en 1983 su álbum debut ‘Madonna’, del cual se desprendieron sus primeros éxitos ‘Borderline’ y ‘Holiday’.

‘Girls Show Tour’ (1993)

La primera presentación de Madonna en México fue en 1993 con su gira ‘Girls Show Tour’; ofreció tres shows en el Foro Sol (denominado en ese entonces ‘Nuevo Foro de Conciertos Autódromo Hermanos Rodríguez’) los días 10, 12 y 13 de noviembre.

Aquella primera visita estuvo marcada por la polémica ya que la cantante pop acababa de lanzar su álbum ‘Erótica’ e impulsaba la libertad sexual de las mujeres. Algunos diputados y grupos pro-vida intentaron prohibir sus conciertos en México. A Madonna no le importó eso y fingió masturbarse sobre el escenario mientras interpretaba su hit ‘Like A Virgin’.

‘Sticky & Sweet Tour’ (2008)

Madonna regresó a México 15 años después con dos conciertos en el Foro Sol como parte de su ‘Sticky & Sweet Tour’, uno de los más éxitos para la ‘Reina del Pop’ y en la historia de la música.

La intérprete de ‘Papa Don’t Preach’, ‘Vogue’ y ‘La Isla Bonita’ cantó ante 3.5 millones de espectadores en 32 países distintos y recaudó más o menos 400 millones de dólares, convirtiéndose en ese entonces en la gira más exitosa para un solista.

‘MDNA Tour’ (2012)

La tercera visita fue para un único concierto el 24 de noviembre del 2012 en el Foro Sol, otra vez. Madonna estrenó sus nuevos éxitos ‘Give Me All Your Luvin’ y ‘Girl Gone Wild’ del álbum que dio nombre a su gira.

‘Rebel Heart’ (2016)

La más reciente presentación de Madonna en México fue con su décima gira internacional por el lanzamiento de su álbum ‘Rebel Heart’. Aquella vez, ofreció dos conciertos en el Palacio de los Deportes, por primera vez.

“Estoy pasando por momentos muy difíciles en mi vida y no siempre puedo actuar como quisiera. Siento que no soy tan fuerte. Pero los miro y me dais la fuerza que necesito”, confesó esa vez Madonna, quien atravesaba problemas con su hijo Rocco Ritchie, de 15 años.