Intentan frenar los desmanes del Trife

– Magistrado, en arreglos con Alito

– La familia Fox controla permisos de mariguana

Ninguno de los Poderes de la Unión puede imponerse a la voluntad del pueblo, pero algunos de sus integrantes suelen olvidar que son servidores de la nación. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conocido como Trife, ha venido asumiendo facultades que no le corresponden. Con frecuencia choca con el Ejecutivo y ahora tiene un enfrentamiento con el Legislativo. Los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados se mueven en dirección de acotar los desmanes de los magistrados. Tienen poderes formidables. Dice el artículo 99 de la Constitución: Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la sala superior. En otras palabras, los magistrados podrían decidir quién ganará la Presidencia el próximo año, pasando por encima de los ciudadanos.

Corrupción

En un arreglo legislativo prohijado por el PRI, cinco magistrados fueron favorecidos con la ampliación del tiempo de su encargo. Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, electos para el periodo del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, se quedarán hasta el 31 de octubre de 2024. Reyes Rodríguez preside actualmente el tribunal. En tanto que Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Otálora ocuparán su puesto del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2025. Por otro lado, algunos han sido exhibidos como corruptos. La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, filtró una conversacion entre el magistrado Felipe Fuentes Barrera y Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI. “Estimado presidente, con el gusto de saludarte –expresa el magistrado a Alito–, te escribo para darte una molestia, y es ver si existe posibilidad de que puedas escuchar a una de las candidatas al INE; fue mi secretaria proyectista y está participando en el proceso; tu punto de vista es esencial, ¿nos darías esa posibilidad de que la entrevistes?”, señala en la presunta conversación. A lo que Alito Moreno respondería: Claro, que me escriba, aquí de tu parte. Seguramente no pasó el examen la recomendada, ni la favoreció la tómbola, porque no corresponde su perfil a las señoras que entraron al consejo del INE, lo que no quita gravedad a la corruptela de los protagonistas.

Estrategia fiscal

Los grandes contribuyentes probablemente deben al gobierno alrededor de 100 mil millones de pesos por diversas obligaciones fiscales. Uno es Vitro, el mayor productor de vidrio plano del país; el SAT le reclama el pago de 2 mil millones de pesos. Serían impuestos derivados de una compraventa de acciones entre sus subsidiarias realizada en 2009, transacción que la compañía asegura fue debidamente registrada y reportada ante las autoridades. Vitro impugnará este oficio de liquidación utilizando los recursos legales a su alcance, y procederá de la mejor manera para salvaguardar sus legítimos derechos, dice. La estrategia de los despachos fiscalistas ha cambiado. Al principio del sexenio se apresuraron a acordar arreglos con el SAT y pagar, pero ahora prefieren dejar que pase el tiempo. Cifran sus esperanzas en que un candidato presidencial, o candidata, incluso de Morena, en su agenda de campaña ofrezca una amnistía fiscal. No esperarán mucho, en diciembre habrá semillero de presidenciables.

Twitterati

Que tiene que decir @VicenteFoxQue sobre los 63 permisos que le dio @Cofepris, cinco días antes de terminar el sexenio de @EPN, para comercializar productos derivados del cannabis (mariguana). ¿O tal vez se quedará callado como siempre que le señalan su corrupción?

@cesargutipri

