El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su conferencia matutina de este miércoles 12 de abril desde Palacio Nacional, lo acompañan Ana Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’ y Bertha Alcalde Luján, titular la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris.

EU devolverá a México casi 5 mil millones de pesos confiscados a Héctor Villarreal

El presidente López Obrador anunció que el gobierno de Estados Unidos devolverá a México poco más de 4 mil 813 millones de pesos confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de finanzas de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira.

AMLO confirma investigación vs. Francisco Garduño tras muerte de migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra Francisco Garduño Yáñez -titular del Instituto Nacional de Migración- tras el incendio que cobró la vida de 40 migrantes centro y sudamericanos en un centro de detención de Ciudad Juárez.

Sin embargo, el mandatario mexicano señaló que no sabe de qué se le acusa al funcionario y pidió esperar a que la Fiscalía ofrezca más información.

“Lo comentamos en el gabinete de seguridad y en efecto, hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance ni cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

¿Francisco Garduño presentó su renuncia al INM?

Cuestionado sobre si Francisco Garduño le había presentado su renuncia, el titular del Ejecutivo dijo que no y que esperará a que las autoridades resuelvan el caso para saber si el funcionario permanecerá -o no- como titular del INM.

En este contexto, el presidente recordó que Garduño Yáñez ha trabajado a su lado desde que era jefe de gobierno del Distrito Federal y calificó su desempeño como “bueno”.

“Lo conozco desde hace muchos años. Es una gente recta y trabajadora, pero nuestro criterio es no proteger a nadie si comenten alguna irregularidad o delito. No protejo a nadie, nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad”, sentenció.